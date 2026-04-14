«El cepo cambiario era una aberración»: Javier Milei reivindicó quitar las restricciones al dólar y criticó al kirhnerismo

El presidente Javier Milei reivindicó la salida del cepo cambiario al cumplirse un año de la decisión, destacando la acumulación de reservas, la estabilidad del dólar y calificándolo como una «declaración de principios» en favor de la libertad individual. Además lanzó críticas al kirchnerismo.

La salida del cepo se hizo en un primer momento con la implementación de un esquema de flotación administrada.

Críticas al kirhnerismo por el cepo

“Hoy hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas”, celebró el mandatario celebró el primer aniversario de la liberación del cepo cambiario en su cuenta de X.

En esa línea manifestó que “el cepo cambiario era una aberración”, recordando que “obligaban a liquidar los dólares al precio que ellos decidían, fijaban el tipo de cambio desde su escritorio y enviaban a la gente a los mercados paralelos» y acusando que «mientras tanto los degenerados fiscales del régimen y sus amigos vaciaban el Banco Central”.​​​​​​​​​​​​​​​​

En su análisis, Milei defendió la decisión tomada un año atrás, asegurando que el programa económico actual es lo suficientemente sólido como para haber evitado la crisis que muchos sectores vaticinaban en aquel entonces.

Al respecto, consideró que “levantar el cepo requería algo que la política argentina perdió hace muchas décadas: convicción” y remarcó que “nosotros sabíamos que como nuestro programa era y sigue siendo sólido no iba a haber crisis”.

En ese sentido, indicó que después del 14 de abril de 2025, “a pesar de la campaña de miedo de los periodistas ensobrados y los profetas del caos de siempre, el dólar no se disparó” y destacó que “el BCRA acumuló una gran cantidad de reservas”, señalando que “hubo y hay rachas históricas de compras de USD por parte del BCRA”.

Consecuente con su estilo confrontativo, insistió en apuntar a la actitud que adoptaron periodistas y opositores al indicar que “los mismos que pronosticaron el apocalipsis hoy guardan silencio. Como siempre”.

Al resaltar el valor de la decisión, Milei afirmó que “la salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero”. Asimismo, agregó que “eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos”.

El proceso de liberación del cepo cambiario

La eliminación del cepo para personas físicas, dispuesta por el Gobierno nacional, incluyó la implementación de un esquema de flotación del tipo de cambio dentro de bandas, inicialmente fijadas entre $1.000 y $1.400.

El tipo de cambio minorista en el Banco Nación, trepó $132,50 en el primer día de liberación del cepo al pasar de $1.097,50 a $1.230. En tanto que ahora se ubica en $1.385, por lo que acumula un alza de $287,50. Sin embargo, en este lapso de un año hubo picos de mayor valor, alcanzado el máximo el 24 de octubre de 2025 ($1.492), en pleno proceso electoral.

Transcurridos 12 meses de la flexibilización para los ahorristas y a pesar de promesas de una mayor liberación del mercado cambiario, aún persisten restricciones para empresas y operaciones específicas.

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