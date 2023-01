Gutiérrez convalidó la consulta previa para las comunidades originarias en Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez firmó el viernes el decreto que convalidó la consulta previa a las comunidades indígenas de la provincia que cuentan con personería jurídica. Los representantes de varios lof mapuche estaban reunidos, debido a que habían planteado el inicio de medidas de fuerza esta semana tras no tener novedades del gobierno hasta el viernes.

El decreto estableció 90 daás para crear el Registro Especial de las Comunidades indígenas en Neuquén y establece la instrumentación de normas complementarias para llevar a cabo el procedimiento de consulta previa a las comunidades ante intervenciones de empresas o terceros en la zona comprendida por el asentamiento de integrantes originarios.

Según la Confederación de Organizaciones Mapuce, el gobernador Omar Gutiérrez se había comprometido la firma del decreto, la creación de un registro y la seguridad territorial para cumplir con los relevamientos. Analizaban en un encuentro de representantes zonales, si las conversaciones mantenidas estaban plasmadas en la norma que se dictó el viernes.

Los voceros mapuche y el gobierno mantienen reuniones desde fines de noviembre para concluir con permanentes conflictos y descacuerdos que afectan, muchas veces, la actividad armónica de las comunidades y el desarrollo de las explotaciones de las empresas concesionarias de las petroleras en la zona de Vaca Muerta.

La falta de acuerdos se extienden también a incidentes en la zona sur y norte de la cordillera en la provincia.

El decreto fue firmado por acuerdo general de ministros, con el gobernador y los integrantes del Ejecutiuvo, encabezados por la Jefatura de Gabinete; el ministerio de Gobierno y Educación; Economía e Infraestructura; el ministerio de las niñeces; el de Producción e Industria; Turismo, Salud y Desarrollo Social; Mujeres y Diversidad, Deportes, el ministeriod de las Culturas y el de Energía.

En su artículo quinto, el gobierno neuquino estableció que el procedimiento de la «Consulta Previa, Libre e Informada» que se debe aplicar a las comunidades de Neuquén, se hará en aquellos expedientes «que se insten a partir de la entrada en vigencia» del decreto firmado el viernes.

El reconocimento de las comunidades a partir de la Personería Jurídica fue uno de los puntos más trabajosos del acuerdo, en especial, porque las comunidades expresan hace muchos años que ha sido el gobierno -en sus diferentes composiciones de integración del Ejecutivo- el que a través de la Dirección de Personas Jurídicas ha bloqueado la convalidación de las organizaciones que tienen expedientes hace años en la dependencia.

En declaraciones radiales a RN RADIO esta semana, el vocero de la Confederación de Organizaciones Mapuche en Neuquén, Jorge Nahuel, cuestionó que el gobierno «no registra a las comunidades, como es su responsabilidad y obligación como Estado, no las releva y luego no hace las consulta porque no tienen personería».

Recordó que la postura mapuche es que la función del Estado de Neuquén no es reconocer a las organizaciones, sino registrarlas, debido a que el reconocimiento de los pueblos originarios está establecido constitucionalmente y convalidado por el resto de los Estados que integran la ONU.

Son 3 los temas centrales alrededor de la zona de “Vaca Muerta”: 1. la seguridad territorial que implica cumplir con el Relevamiento Territorial 2. La creación del Registro de Comunidades Mapuche y 3. El Decreto que pone en vigencia la Consulta Libre Previa Informada. — Lefxaru Nawel (@LefNawel) January 14, 2023