Gutiérrez respondió sobre Fuentealba: «Pagué costos personales» por no desalojar cortes

El gobernador Omar Gutiérrez habló este miércoles sobre el aniversario del crimen del maestro Carlos Fuentealba y reconoció que en su gestión pagó «costos personales» por no reprimir cortes de ruta. El mandatario envió sus respetos a Sandra Rodríguez, quien en el discurso que dio tras la movilización le pidió un gesto político para que la justicia pueda avanzar en la condena a los responsables políticos del operativo Arroyito. «No soy yo quien juzga, no represento a la justicia. La debemos respetar y fortalecer», pidió.

Gutiérrez visitó esta mañana los estudios de RN Radio y brindó una entrevista en exclusiva para Vos A Diario. Allí dio definciones sobre su próximo viaje a Houston, Estados Unidos, los problemas de transporte para la producción hidrocarburífera, sobre la interna del Movimiento Popular Neuquino y sobre el aniversario a 15 años del asesinato del docente.

«Creo que he tenido muchos gestos de apertura y de respeto, incluido con costos personales y creo que ha quedado muy claro el año pasado en el cual más de uno solicitaba la utilización de las fuerzas de seguridad para desalojar las rutas con 20 y pico de días cortadas», mencionó sobre el conflicto con los trabajadores autoconvocados de Salud.

«Creo que no se construye provenir y futuro con violencia. Nuestras fricciones se solucionan en el diálogo y el respeto», aseguró, aunque aclaró que no es una personaque esté de acuerdo con el corte de ruta «porque la visibilización de nuestros pedidos no puede afectar la libertad y el derecho a circular de la otra persona».

«Mi respeto a Sandra, a su dolor y para toda la comunidad educativa. Siempre hemos sido my respetuosos de ese día. Generalmente hay mucho respeto y acompañamiento en ese día para las movilizaciones que se llevan adelante», afirmó.

Vaca Muerta y la agenda en Houston

El mandatario reiteró la agenda del viaje que hará el viernes a Houston y respondió también al reclamo que llegó desde Rincón de los Sauces, por no haber sido incluidos en la firma de la concesión que se hará con Chevron por El Trapial.

«Es facultad del gobierno de la provincia. Hablé con Marcelo (Rucci), están invitados a la exposición de petróleo que va a haber en los primeros días de mayo. Él sabe ue venimos dialogando en el tema de una concesión, uno de los últimos compromisos asumidos y sueños que vamos a hacer realidad este sábado, dios mediante, y estuvimos hablando ayer del impacto que va a tener esto en Rincón», planteó.

Dijo que el viaje incluirá, además de nuevas concesiones, el agradecimiento a las empresas por seguir manteniendo inversiones, convenios de economía del conocimiento y agenda verde, además de recorridas por los campus de las principales compañías y una disertación en el IAPG. «Se está armando una linda agenda, con volúmen», indicó.

El gobernador visitó los estudios de RN Radio esta mañana. Foto: Matías Subat.

Antes de partir a Estados Unidos, tendrá un encuentro el viernes en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, con quien reconoció que tiene una «muy buena relación».

Dijo que hablarán sobre la necesidad de seguir avanzando en las obras de transporte para la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta y que también acordarán una recorrida por yacimientos para el 28 de abril.

Mostró su respaldo al secretario de Energía, Darío Martínez, porque reconoció como «un honor» que ese área esté en manos de un hombre de la provincia y aseguró que apoyará todas las gestiones para que se concrete el gasoducto Néstor Kircher. «En mayo del año que viene tiene que estar terminado el gasoducto sino en el invierno lo vamos a pasar muy mal», sostuvo y dijo que la producción de Vaca Muerta «es un recurso que hoy está salvando al país».

El desplante de Filmus

Gutiérrez reconoció esta mañana la molestia que generó la visita sin aviso del ministro de Ciencia de la Nación, Daniel Filmus, quien estuvo ayer en la Estación de Espacio Profundo que depende del gobierno chino y que está en cercanías de Bajada del Agrio.

«Entre los colegas gobernadores tenemos pautas de trabajo. Cuando entramos en la provincia de otro gobernador, antes de viajar se llama, por respeto institucional», planteó.

Afirmó que «enterarnos que vino un ministro por los medios de comunicación no es la manera más adecuada», pero señaló que «esta es una excepción a la regla general que hemos tenido».

«Hay una relación de entendimiento y trabajo conjunto, de respeto. se comunicó, llamó por teléfono, yo no estaba en la oficina así que ya está en contacto el titular del Copade para coordinar una agenda.

La interna del MPN y la elección simultánea

Sobre las internas que disputará este año el MPN para renovar sus autoridades partidarias y elegir los candidatos que llevará a la elección general del 2023, Gutiérrez admitió que «está siendo estudiado por los abogados» la alternativa de hacerlas en simultáneo.

«Este año es un año distinto, dios nos dio una mano, tenemos el mundial de fútbol, ojalá la Scaloneta nos dé una alegría. Ahí hay, hasta mediados de noviembre, diciembre, vamos estar enchufados al mundial.

«Hay que pensar, si es este año, que el calendario para ese tipo de acciones hay que pensarlo allá por octubre, principios de noviembre como plazo máximo. Sino, ya pensar en el año que viene», evaluó.

También sostuvo que le «encantaría» que la elección de intendente y de gobernador sean el mismo día y, que en tal caso, se haría a costo de la provincia.

Sobre su futuro, planteó: «no puedo imaginarme en el 2023 cuando hoy es un día más por hacer y un día menos». «Yo disfruto de este trabajo en el cual la ciudadanía me honró y me dio la posibilidad», aseguró.

Escuchá al gobernador Omar Gutiérrez en «Vos a Diario» por RN RADIO:

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 89.3 (en Neuquén Capital), o por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.