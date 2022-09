Habló un amigo del detenido por el atentado a Cristina Kirchner: «su intención original era matarla pero no ensayó antes»

Un amigo de Fernando André Sabag Montiel, detenido ayer por intentar matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando regresaba a su casa del barrio de Recoleta, aseguró hoy que el hombre «era un marginal que no tenía nada que perder», y afirmó que a su criterio «la intención original era matarla».

Se trata de Mario, quien dijo ser amigo de la adolescencia del detenido pero que hacía «unos diez meses» que no lo veía, y dio su testimonio en el canal Telefe, donde dijo que «Tedi», tal como lo llamaban desde entonces, era «un mitómano» y que «siempre decía que tenía armas».

«Lo conozco desde 2004. Siempre nos juntábamos. Éramos parte de una subcultura urbana. Siempre tenía una petaca en la mano, siempre se la agitaba a la gente, siempre aparecía morotoneado. Era el pibe al que todos le hacían bullying», contó Mario.

Testimonio exclusivo en #ALaBarbarossa 🎙️Habló un amigo del atacante de Cristina: "La última vez que lo vi, se iba a la villa a comprar un arma" https://t.co/IYqK1jVDMf — telefe (@telefe) September 2, 2022

«Era un marginal y no tenia nada que perder, especialmente después de la muerte de su madre. Se podía esperar cualquier cosa de él. Sabiendo que era Tedi, no me extrañó que llevara el arma», explicó el hombre, quien agregó que el ciudadano brasileño detenido «es alguien que no tenía nada que perder».

«Yo creo que su intención original era matarla, pero no ensayó antes. Él siempre decía que tenía armas, que se iba a disparar al campo, pero lo teníamos como un mitómano, entonces nunca se sabía si era verdad«, agregó Mario en declaraciones a Telefe, donde dijo que era vecino de «Tedi» y que por eso mantenía contacto con él.

El hombre recordó que después de la adolescencia el detenido “se aferró mucho al evangelismo, y buscó otros grupos de pertenencia”.

La cuenta de Instagram de Fernando André Sabag Montiel que cerraron a la madrugada

Un video con el fallecido baterista de la banda de rock Foo Fighters y fotografías con personajes mediáticos y de sus tatuajes, particularmente uno en el codo derecho con simbología nazi, formaban parte de las publicaciones que el acusado del ataque cometido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicaba en su red social Instagram, que durante esta madrugada fue cerrada.

«Video con Taylor Hawkins de Foo Fighters una semana antes de morir, me siento la parca, fue muy fuerte conocer a alguien antes de su muerte», decía el texto que, bajo el nombre del usuario Fernando_salim13, Fernando André Sabag Montiel, publicó en su cuenta junto a un video con el fallecido baterista estadounidense.

También, en sus 70 publicaciones figuraban fotos suyas junto a distintos personajes, como la mediática Zulma Lobato, el youtuber «Christian de Lugano» y la artista musical «La Chabona».

En varias de las fotografías de la red social, Sabag Montiel exhibió sus tatuajes, uno en la muñeca izquierda y otro en el codo derecho, este último un sol negro, un símbolo ligado a la filosofía ocultista del nazismo.

Además de numerosas imágenes suyas con distintos cortes de pelo, con o sin barba y diversa vestimenta, Sabag Montiel subió a la red capturas de pantalla de dos notas que le hicieron en el canal Crónica TV, una en la que está junto a su pareja y critica a quienes cobran planes sociales y, otra, en la que habla de distintos políticos y funcionarios nacionales.

La cuenta de Instagram del brasileño de 35 años fue cerrada durante la madrugada, horas después de que fuera detenido por el ataque.