“Hacete cargo, votaron la Ley Bases por una rotonda”: áspero cruce entre JSRN y exaliados por la Ruta 22

La caótica Ruta 22 no sólo generó demoras y trastornos para los miles de usuarios que la recorren a diario en el Alto Valle. También abrió paso a fuertes cruces políticos, entre dirigentes que apenas un año y medio atrás celebraban juntos el triunfo electoral en la provincia.

«Ninguno se hace cargo de lo que no hicieron cuando estuvieron en el Gobierno Nacional”, reprochó el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura, Facundo López.

La respuesta llegó rápido desde el peronismo alineado con el senador Martín Doñate. “Hoy no pueden garantizar gasas en los hospitales ¿y quieren terminar una obra nacional como la Ruta 22?”, escribió la legisladora Ana Marks.

La representante del bloque PJ-Nuevo Encuentro puso un manto de dudas sobre el pedido del Ejecutivo rionegrino para que Nación ceda la jurisdicción sobre la Ruta 22, un reclamo que se intensificó esta semana a partir de declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck.

“Facundo hace 13 años JSRN gobierna la provincia y antes estuvieron 28 años la UCR. Hacete cargo que votaron la Ley Bases por una rotonda que no le van a cumplir”, le dijo a su colega oficialista.

López había remarcado que “seis gobiernos en casi 21 años han pasado y los rionegrinos seguimos esperando que alguien nos dé una solución al problema de la Ruta 22, que sigue cobrándose vidas y siendo un verdadero peligro para quienes la transitan”.

“Si no nos van a brindar una respuesta, por lo menos que nos den a nosotros las herramientas para poder hacerlo”, señaló el representante de JSRN.

El parlamentario se sumó al reclamo de Weretilneck, que se intensificó luego de que un camión con carga de petróleo volcara por el mal estado de la Ruta 22, cerca de Cipolletti. El incidente generó severos trastornos para la movilidad terrestre del Alto Valle, sobre todo el jueves, cuando hubo que interrumpir la circulación para llevar adelante el operativo destinado a sacarlo del lugar.

Los presidentes que pasaron sin terminar la Ruta 22

“Hemos pasado por 16 años de gobierno del Frente para la Victoria, 4 años del PRO y van 8 meses de LLA. En todo este tiempo ninguno de los gobiernos nacionales ha tenido la voluntad de terminar con la obra de la Ruta 22 y darles tranquilidad a miles de personas que por ella transitan todos los días”, sostuvo López.

López agregó que “ahora escuchamos a dirigentes de uno y otro partido nacional hablar sobre la ruta, su estado y la falta de obras. Pero ninguno se hace cargo de lo que no hicieron cuando estuvieron en el Gobierno Nacional, porque todos tuvieron esa oportunidad y en cambio, prefirieron mirar para el costado cuando sus jefes políticos nacionales se reían de las promesas que nos hicieron a los rionegrinos. Por favor, háganse cargo de una vez por todas”.

En tal sentido, el presidente de la Bancada oficialista reclamó a Nación que “si no pueden o no quieren hacer las obras que necesitamos en nuestras rutas, que nos las traspasen a la Provincia, que el Gobierno de Río Negro se hará cargo de su gente, como lo ha hecho siempre desde que Juntos Somos Río Negro está al frente. Hoy no podemos hacerlo porque no tenemos jurisdicción, pero seguiremos pidiéndolo porque nosotros sí nos queremos hacer cargo”.