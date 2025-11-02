«Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas»: Diego Santilli fue designado como ministro del Interior

Este domingo, luego de que se confirmara su nombramiento como nuevo ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. Antes de ingresar, brindó sus primeras declaraciones y dejó en claro sus prioridades.

«Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas»

Santilli sostuvo: «Vengo a hablar con el Presidente. Voy a charlar con él y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Son reformas muy importantes para la Argentina y es el trabajo que tenemos que llevar adelante», informó Infobae.

Agregó: «Me sorprendió gratamente que el presidente te llame y te haga semejante ofrecimiento. Obviamente, le dije que sí al instante. Venimos de hacer un acuerdo muy importante para esta elección con La Libertad Avanza y el PRO. Ganamos una elección muy difícil. Tengo que seguir trabajando y vamos a ver qué me ofrece el presidente».

Respaldo de Mauricio Macri y señales al Congreso

Mauricio Macri celebró la designación: «Santilli podrá articular con los gobernadores las reformas», afirmó. Según fuentes oficiales, la decisión se consensuó durante una reunión matutina en la Quinta de Olivos entre Milei y su asesor Santiago Caputo.

El propio presidente confirmó el nombramiento en su cuenta de X: «Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin».

Un perfil con experiencia y vínculos políticos clave

Santilli, que encabezó la lista de diputados en la última elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, viene de ganar con el apoyo de La Libertad Avanza tras la retirada de José Luis Espert. Desde su entorno destacaron que tiene «excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores», salvo con Axel Kicillof, a quien enfrentó en tres elecciones y ganó en dos.

El dirigente del PRO también mantiene vínculos históricos con Santiago Caputo y con Karina, aliados estratégicos dentro del oficialismo, lo que refuerza su rol como articulador político para las reformas que busca impulsar el Gobierno.

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que este lunes habrá una reunión con todos los miembros del Gobierno a las 9.30 en la Casa Rosada. Se espera que en las próximas horas se definan los primeros acuerdos respecto al vínculo con los gobernadores y las iniciativas legislativas prioritarias.