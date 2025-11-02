La jugada económica que el Gobierno ya puso en marcha tras las elecciones: baja de tasas y más crédito

Con la victoria electoral ya asimilada, el Gobierno activó su siguiente jugada económica: bajar las tasas, ampliar el crédito y abrir las puertas al financiamiento internacional. La meta es clara —volver a poner en marcha la economía real—, y las primeras señales llegan tanto del sistema financiero como del sector energético, con empresas de la cuenca neuquina encabezando la reactivación.

En los despachos oficiales consideran que el escenario político despejado permite relajar el apretón monetario que caracterizó los meses previos a las elecciones. La decisión de bajar las tasas de referencia apunta a abaratar el financiamiento para empresas y familias, y a mejorar el flujo de fondos en la economía real, informó Infobae.

Una primera señal se observó esta semana, cuando la Secretaría de Finanzas renovó solo el 57% de los vencimientos de deuda, liberando unos 5 billones de pesos. Para los analistas, esa jugada sugiere una prioridad por moderar las tasas –con expectativas de estabilización entre 30% y 40% TNA– antes que insistir con una renovación total.

A la par, el Banco Central modificó el esquema de encajes bancarios, que ahora se computan de forma mensual, lo que otorga mayor flexibilidad a las entidades financieras. Aunque los encajes se mantienen en 53%, el sector espera un alivio progresivo que se traduzca en más crédito disponible.

Según la consultora Romano Group, entre el Tesoro argentino, el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos se ofreció cobertura cambiaria por USD 22.600 millones, equivalente al 43% del M2, fortaleciendo la estabilidad monetaria.

Crédito en recuperación

Tras la caída de septiembre, los préstamos en pesos crecieron 1,3% real en octubre, impulsados por el segmento hipotecario y prendario. Los datos de EcoGo, basados en el BCRA, confirman una incipiente recuperación del crédito, en línea con la baja de la inflación y la normalización de la economía post electoral.

El crédito total al sector privado volvió a superar el 11% del PBI, su mayor nivel desde 2020, aunque aún por debajo de los picos de 2016-2018.

Señales del mercado y del exterior

Para Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), la baja de tasas y la devolución de liquidez ya impactan en distintos frentes: las cauciones operan cerca del 23% anual, los bonos en pesos muestran subas significativas, y los instrumentos CER rinden en un solo dígito, lo que mejora las condiciones para los préstamos hipotecarios.

Desde el exterior, el informe de Morgan Stanley aportó un guiño al clima financiero local: «El resultado electoral da a Argentina un mandato sólido para avanzar en la normalización económica, con políticas favorables al mercado». El banco recomendó sobreponderar acciones de bancos argentinos, anticipando varios años de expansión crediticia.

YPF y Tecpetrol lideran la reapertura del financiamiento externo

Empresas y provincias ya comenzaron a retomar emisiones de deuda internacional, algo impensado hace unos meses. Entre las operaciones más destacadas, YPF concretó dos financiamientos por USD 1.200 millones, destinados a proyectos de Gas Natural Licuado (GNL).

Por su parte, Tecpetrol, del Grupo Techint, colocó en Nueva York bonos por USD 750 millones a cinco años, con una tasa del 7,625%, para financiar el desarrollo de Los Toldos II Este, en la cuenca neuquina.

Ambos movimientos confirman que el sector energético —con epicentro en Vaca Muerta— vuelve a ser un motor clave para la llegada de divisas y la recuperación económica. El Gobierno apuesta a que estos flujos externos permitan reforzar las reservas y sostener la baja de tasas.