Emprotur Bariloche definió un puesto clave y hay cambio en el directorio

Eric Guzmán, actual presidente de Emprotur, junto al intendente Cortés y el secretario de Turismo Daniel Scioli, en la Fitur. Foto: Archivo/Gentileza Municipalidad

El directorio del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) seleccionó al nuevo director de Marketing, tras siete meses de una transición en la conducción técnica, luego de la salida de Diego Piquín, quien asumió como CEO de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR).

El elegido para diseñar la política promocional del destino cordillerano, que tiene un presupuesto cercano a los 9.000 millones de pesos, es Hernán Cuñado, un profesional del marketing y la publicidad, que actualmente reside en el Área Metropolitana -aunque tendría intenciones de radicarse en la ciudad-, quien obtuvo el voto unánime de los directores luego de un prolongado proceso de selección, según confirmó a Diario RÍO NEGRO Eric Guzmán, presidente del Emprotur y secretario de Turismo municipal a cargo.

La resolución se alcanzó días atrás, de manera posterior a las entrevistas de la terna de profesionales que quedó en la etapa final del concurso.

“La decisión fue adoptada de manera unánime por los miembros del directorio, en el marco de un proceso de revisión institucional orientado a optimizar el funcionamiento del Ente y a profesionalizar la gestión de la promoción turística del destino”, destacó Guzmán.

El presidente del Ente, donde confluye el sector público y el privado, destacó que la designación tiene por objetivo “fortalecer la gestión estratégica y operativa de la promoción turística de Bariloche”.

Desde el alejamiento de Piquín, en agosto pasado, la parte técnica del Ente quedó a cargo la abogada del organismo, Natacha Vázquez, quien tiene un amplio conocimiento en el funcionamiento y la normativa; mientras que la presidencia se mantiene bajo la conducción del secretario de Turismo a cargo.

El proceso para encontrar un director de Marketing tuvo un listado inicial surgido de postulantes por una red social de perfil profesional, luego se contrató a una consultora para diseñar un pliego con el perfil de la persona buscada y tuvo una terna que se desestimó por presuntas incompatibilidades. Finalmente se llegó a una última convocatoria que arrojó el resultado óptimo.

Nueva integrante en representación del Concejo

Además de la flamante designación, que se hará operativa en los próximos días, en el directorio del Emprotur se produjo un cambio en una de las dos bancas del Concejo Deliberante. A partir de la semana pasada, se resolvió que esa representación quede en manos de Juan Pablo Ferrari (JSRN), quien ya venía ejerciendo ese rol, y se incorpora a Samantha Echenique (Cambia Río Negro) en reemplazo de Facundo Villalba (Primero Río Negro).

Las cámaras empresariales de Turismo, Comercio y la Asociación Hotelera, mantienen sus representantes Ezequiel Barberis, Elián Caramichos y Diego De Barba, respectivamente.