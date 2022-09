Héctor Recalde: “Somos uno de los países con la jornada laborar más extensa” 

El exdiputado del Frente de Todos y abobado laboralista, Héctor Recalde, visitó Neuquén para reunirse con diputados provinciales, letrados y vocales del Tribunal Superior de Justicia. Integra la lista 2 Compromiso con la Constitución que compite por la categoría de abogados para el Consejo de la Magistratura. En una breve charla con RÍO NEGRO dejó varios conceptos para repasar como la reforma laboral, las nuevas plataformas y la reducción de la jornada laboral:

-P: ¿Hace falta una reforma laboral en Argentina?

-R: Primero cuando se habla de reformar laboral yo tiemblo porque normalmente viene con cuchillo debajo del poncho… esas reformas son regresivas. Hay proyectos tratando de que se extinga la indemnización por despidos que es una propuesta absolutamente inconstitucional.

-P: ¿Siempre tiene una connotación negativa?

-R: No, el problema son los pseudo reformistas que quieren una regresión de los derechos. Incluso dicen que el empleo se destruye porque los trabajadores tienen muchos derechos y nuestro país es el mejor ejemplo de que eso no es cierto. No son los derechos de los trabajadores sino la política económica como diría (el expresidente estadounidense) Bill Clinton… sin el adjetivo calificativo …

Yo soy reformista. Cuando era diputado busqué infructuosamente que 45 de mis proyectos fueran ley, es bastante por los antecedentes… pero todavía tenemos una veintena de leyes sancionadas en la dictadura cívico militar que no la hemos podido trabar.

-P: Qué pasa con las nuevas plataformas ¿Son puestos de empleo formales?

-R: Digamos que los principios generales alcanzan para demostrar que ahí hay un empleador. Las normas que nosotros tenemos nos lleva a concluir que son trabajadores en relación de dependencia. ¿Me vas a decir que es una empresa ese chico con la bicicleta y el cajoncito atrás que dice “pídelo”, “llévelo”, “tráigalo”, no se? Eso se llama el principio de primacía de la realidad, hay que sacar, desglosar la superficie y hurgar en el fondo de la cuestión y no tiene las normas generales del derecho del trabajo.

-P: ¿Es una forma clásica de informalidad?

-R: Es una forma clásica de fraude laboral…

-P: Volviendo a la pregunta de la reforma laboral, ¿es posible reducir la jornada?

-R: Está probado científicamente que una disminución razonable de la jornada de trabajo tiene dos efectos: aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. El aumento de productividad asumo que interesa a los empresarios… También por aquello del ministro (Juan Carlos) Pugliese que les habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo… se puede hablar con el corazón y con el bolsillo porque si disminuye los accidentes de trabajo y también tiene que ver el costo de la hora, más allá del aspecto humano que quiere que los trabajadores se no se accidenten.

Yo hice un cálculo matemático y tenemos entre 6 millones y millones y medio de trabajadores y trabajadoras de actividad privada que están relación de dependencia, si cada uno de ellos dejara de trabajar una hora, nosotros no creamos empleo, pero distribuimos en no menos de 900 mil personas que lo quieran, no es poca cosa…

-P: ¿Hay alguna experiencia en el mundo de reducción de jornada?

-R: Hay muchísimas… somos unos de los países que tiene las jornadas más extensas. Desde 1929, casi centenario, sin cambios… hay países que llega a las 32 horas, hay otros que tienen cuatro días que trabajan y tienen libre tres. Mi aspiración es poder bajar de 48 a 45 horas porque muchas mujeres y hombres trabajan eso, 9 horas por días durante 5 días por semana, y no lo logramos… pese a todas estas razones uno a veces se pregunta dónde está ese poder sin lente que no se ve, que no se lo escucha pero que existe… y bueno hay que insistir en eso.

-P: Nuestro país parece estar lejos de dar se paso

-R: Siempre hay condiciones, creo que los sectores de izquierda quieren una jornada de seis horas, han planteado eso públicamente, yo estoy hablando de una cosa más suave, pero si no consigo bajar de 48 a 45 va a ser muy difícil una jornada de 32 horas como plantean. Esto no quiere decir que no estoy de acuerdo, ojalá que un día tengamos 32 horas, pero estoy viendo lo posible.