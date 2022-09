Manes: “Vamos a ganar y el PRO va tener que acompañar”

Facundo Manes (56) llegó a la región en el marco de la gira “Empatía” de la que no reniega cuando se la compara con un tour. Pero aclara: “después vienen las propuestas”. En total serán 69 ciudades las que visite en 90 días, entre las que incluyó Bariloche y Neuquén. Se reconoce como un “outsider” de la política, pero se diferencia de otros, como Javier Milei, pese a que ambos apuntan a la dirigencia política. Rechaza la eliminación de las PASO y anticipa un apoyo crítico al Presupuesto.

En esta charla con RÍO NEGRO dejó de sus principales ideas:

-P: ¿Se considera un outsider de la política como, por ejemplo, los libertarios?

-R: Obvio, soy un outsider. Las veces que vine a Neuquén lo hice como científico, médico, como docente… ahora bien la diferencia con ellos ¿cuál es? Con (Javier) Milei, por ejemplo, es que yo creo en la política. La política es la mayor herramienta de transformación social y no se puede hacer mejor política con antipolítica.

Otra diferencia es que yo creo que el problema argentino excede lo económico. El país sufre la falta de planificación, no tiene rumbo, no tiene productividad, no tiene política de Estado, no tiene confianza, no hay proyecto de país.

-P: Qué lugar le da al Estado.

-R: No creo que el mercado lo resuelva todo, a mí no me educó el mercado, me educó la educación pública argentina. El Estado tiene un rol de ordenar los monopolios y los intereses de los mercados. Pero tenemos un Estado fofo, corrupto, grande, ineficiente, poco inteligente. Bueno hagamos un Estado más eficiente, más inteligente, menos fofo, más transparente, más chico, pero tengamos un Estado. Ningún país se ha desarrollado sin un Estado.

-P: Usted dice que el Radicalismo no gobernó en 2015-19.

-R: El mismo (Mauricio) Macri lo dijo… podés ir a buscar la cita cuando dijo: no es un gobierno de coalición, fue una coalición electoral y parlamentaria, pero el gobierno no es de coalición.

-P: Buscan revertir eso.

-R: El Radicalismo es un partido nacional extenso, tiene dirigentes en todo el país, que se renovó e incorporó gente y va a luchar por el poder. Vamos a dar la pelea en todos los distritos y en todas las categorías en la interna con el PRO. Estoy convencido de que vamos a ganar y el PRO va tener que acompañar con la ética y la responsabilidad con la que acompañamos en el 2015.

-P: ¿Se imagina por fuera de Juntos por el Cambio?

-R: No, no me imagino por fuera de Juntos por el Cambio. Quiero ampliar la base electoral. Que el Radicalismo enamore a los sectores populares.

-P: Fue criticado por la reunión con el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

-R: Pero fue injusto. Fijate que Macri llevó a (Miguel) Pichetto como vice después que el Radicalismo le dio toda la estructura en el país. A mí, por tomarme un café y coincidir que hay que salir por arriba del laberinto, me matan.

-P: ¿Está de acuerdo con eliminar las PASO?

– R: Estoy en contra. Si se quiere discutir por que se gasta mucha plata que se haga pero para 2025 ó 2027, pero no para el año próximo. Basta de viveza criolla.

-P: ¿El presupuesto lo va a acompañar?

-R: Mis equipos lo están analizando. Vamos a tratar de ser colaborativos con la Nación y vamos a hacer lo que haga el bloque, siempre pensando en la responsabilidad del país, pero si detectamos que existen disparates, los vamos a frenar.

El diputado realizó un acto ayer junto a Juan Peláez y Pablo Cervi, candidatos a intendente y gobernador por la UCR dentro de Juntos por el Cambio, en Neuquén.

Llega hoy el proyecto de Massa a Diputados

El proyecto de Presupuesto preparado por el ministro de Economía, Sergio Massa, entrará este martes a la Cámara de Diputados para que inicie su camino legislativo. El recuerdo del plan económico de 2022, que no tuvo aval de la oposición, asecha a la propuesta preparada por el nuevo ministerio. La titular del recinto, Cecilia Moreau, diseñó un detallado cronograma para su tratamiento.

En las horas previas se sabe que el oficialismo acompañará los lineamientos del equipo económico, sin embargo, desde la oposición las aguas están divididas entre quienes plantean su rechazo y los que buscarán incorporar algunas mejoras para responder a sus bases territoriales y, finalmente, acompañarlo.