Cómo podés ir al río en cole en Neuquén: frecuencias, recorridos y líneas para ir a los balnearios este verano 2026

Este jueves 1 de enero de 2026, en Año Nuevo, comenzó a funcionar el sistema Cole al río, una propuesta que amplía el transporte público para garantizar el acceso a los balnearios desde distintos puntos de la ciudad durante toda la temporada de verano.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa detalló que el servicio contará con 64 unidades destinadas a cubrir los recorridos hacia la costa, con una frecuencia promedio de 30 minutos.

Colectivos que se suman al operativo de seguridad balnearia en los ríos

El funcionario indicó que «todos los barrios van a poder, en una sola recorrida o en un solo transbordo, llegar a los balnearios de la ciudad de Neuquén”.

En la presentación del servicio, el intendente Mariano Gaido destacó que el Cole al río “te va a permitir llegar a la costa a disfrutar de esta belleza en un lugar que está todo preparado para que la pases muy bien: guardavidas, seguridad, todo ordenado y prolijo para que toda la familia”.

Recorridos y horarios de los colectivos al río en Neuquén en el verano 2026

Respecto de los recorridos, Espinosa precisó que las líneas 1, 3, 11, 17, 24 y 26 extenderán su trazado habitual para llegar a los balnearios.

También estarán los servicios punto a punto desde Mitre y Corrientes hacia el balneario Sandra Canale, y desde Chascomús y Crouzeilles hacia el balneario Valentina.

El funcionamiento del sistema Cole al Río estará concentrado en los horarios de mayor demanda, a partir de las 14 y hasta el cierre del servicio nocturno, a la medianoche.