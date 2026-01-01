Alerta meteorológica por viento este jueves 1 de enero en Neuquén y Río Negro: los peores horarios en Año Nuevo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo este primer día del 2026.
«El área de las provincias de Río Negro, Neuquén y el noreste de Chubut serán afectadas por vientos fuertes del sudeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local», indicó el SMN.
Alerta meteorológica por viento este jueves 1 de enero en Neuquén: los peores horarios
- Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta por viento este jueves por la noche.
Alerta meteorológica por viento en Río Negro este jueves 1 de enero: los peores horarios
- Este de El Cuy – General Roca: alerta por la noche.
- Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta para la tarde y noche.
Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: recomendaciones
Recomendaciones del SMN por la alerta:
- Evitar salir.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tener precaución al conducir
