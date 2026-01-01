Alerta meteorológica por viento este jueves 1 de enero en Neuquén y Río Negro: los peores horarios en Año Nuevo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por viento para Neuquén y Río Negro para este jueves 1 de enero de 2026. Los peores horarios este Año Nuevo.

«El área de las provincias de Río Negro, Neuquén y el noreste de Chubut serán afectadas por vientos fuertes del sudeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local», indicó el SMN.

Alerta meteorológica por viento este jueves 1 de enero en Neuquén: los peores horarios

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta por viento este jueves por la noche.

Alerta meteorológica por viento en Río Negro este jueves 1 de enero: los peores horarios

Este de El Cuy – General Roca: alerta por la noche.

Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta para la tarde y noche.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: recomendaciones

Recomendaciones del SMN por la alerta:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.