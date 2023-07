Horacio Rodríguez Larreta en La Rural calificó de «telenovelas de decisiones» las medidas por el FMI

Al participar de una disertación de precandidatos presidenciales en la 135 Exposición Rural de Palermo, Rodríguez Larreta sostuvo que «la unificación del tipo de cambio es un objetivo, pero para eso se necesitan recomponer las reservas del Banco Central y recuperar la confianza». Además se refirió a las medidas que se toman en el contexto de la negociación con el FMI. «Estas telenovelas de decisiones (del Gobierno) siguen atentando contra la credibilidad del país», consideró el postulante del PRO.

«¿Cuándo? No es el primer día, el que venga acá y diga que va a unificar el primer día no es serio, porque no hay dólares en el Central», resaltó el mandatario porteño.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que «unificar el tipo de cambio» es un objetivo prioritario de su gestión, pero apuntó a los que dicen que eso se puede lograr «el primer día» de gestión.

Sobre su gestión en caso de llegar a Balcarce 50, Rodríguez Larreta señaló: «Tenemos que ir a déficit fiscal cero el primer año. Vamos a reducir la estructura de ministerios a la mitad, pero con eso no alcanza. Necesitamos gente que sepa mirar cada partida en detalle».

«Para el campo lo que es del campo y hay que terminar con esta extracción de los recursos del campo de la era kirchnerista», subrayó Rodríguez Larreta, que cuestionó que «el Estado ha sido socio en las ganancias, pero se borra en las pérdidas».

Luego de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, el jefe de Gobierno porteño indicó que «todo se va a revisar», ya que -según dijo- «no es justo que traten de adelantar recursos del presupuesto del año que viene».

«Ofrezco trabajo, gestión, experiencia y el cómo, no tengan dudas de que el campo va a ser uno de los grandes protagonistas de la recuperación de la Argentina», agregó al cerrar su exposición, antes de la ronda de preguntas.

En el escenario central de la exposición, Rodríguez Larreta consideró que «la retenciones son un pésimo impuesto, más para un país que quiere duplicar sus exportaciones».

Al ser consultado sobre por qué había incorporado a un dirigente que había acompañado la resolución 125, en referencia a Miguel Ángel Pichetto, el postulante del PRO expresó: «Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos un acuerdo global con cada partido y en cada distrito es el partido quién define a sus candidatos, no soy yo. Yo me remito a acordar con todos aquellos que cada partido define y no tiene nada que ver mi posición respecto del campo».

«En la Ciudad de Buenos Aires yo lo que me comprometí lo cumplí», enfatizó Rodríguez Larreta.

Milei en La Rural: «No se dejen meter la mano en el bolsillo y que los sigan estafando»

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, afirmó que si llega a la Casa Rosada eliminará el Banco Central y el cepo, por considerarlo «una medida de profunda inmoralidad».

Además, en un mensaje directo a los ruralistas aseguró: «No se dejen meter la mano en el bolsillo y que los sigan estafando».

«Consideramos fundamental la eliminación del cepo y lo clave es la eliminación del Banco Central», subrayó Milei al disertar en la 135 Exposición Rural de Palermo, y expresó que «se acaba el distinto tipo de cambio y se acaba el aparato represivo del Estado».

Señaló que «el cepo es un instrumento violento y lamentablemente lo que hace es restringir su capacidad de consumo».

El postulante presidencial destacó que en un eventual gobierno suyo «las retenciones se van a utilizar para el adelanto del pago a las Ganancias».

«Si quito el cepo y quito las retenciones, las ganancias del sector se elevan a 200. Es mentira que no se puede hacer por una cuestión fiscal. Es posible eliminar las retenciones, la brecha cambiaria y eso va a ser un impulso enorme para el sector», enfatizó Milei.

A su entender, «lo único que hay que tener en claro es que esto implica un cambio de 180 grados y eso no es con los mismos de siempre».

[Ahora] los precandidatos a presidente de la Nación hacen su presentación en "Compromiso con una nueva Argentina" en el marco de la @exposicionrural pic.twitter.com/q9SKqtZm3S — La Rural (@LaRural_BsAs) July 24, 2023

«Los únicos que estamos dispuestos a hacer ese cambio de 180 grados que la Argentina necesita somos los de La Libertad Avanza», agregó Milei, que participó en primer turno de una exposición de precandidatos presidenciales ante los asistentes a La Rural.

«Ustedes tienen que superar el cepo, las retenciones y aún así le quedan 22 impuestos por pagar«, consideró el economista.

En otro orden, rechazó «esta idea nefasta de la justicia social, que es injusta porque supone un trato distinto frente a la ley» para un sector.

«El estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay millones de argentinos que no le alcanzan para comer. Evidentemente hay un problema y es la presencia del estado», aseguró Milei.

Al ser consultado sobre con quién consensuará las medidas que planea implementar, Milei sostuvo: «Mi acuerdo es con los argentinos de bien. No tengo por qué hacer un acuerdo con chorros, ladrones y asesinos. Problema de la gente si decidió darle el poder a ladrones, chorros y asesinos».

«Si seguimos con este camino vamos a ser la villa miseria de más grande del mundo. Le vengo a proponer la Argentina de Alberdi ¿les gusta? bien, sino sigan en el mismo camino que nos van a romper todos», agregó el economista.

