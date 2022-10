Horacio Rodríguez Larreta: “Tenemos vocación de ganar Neuquén sin un anti MPN”

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y aspirante a la presidencia del país, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que Juntos por el Cambio “tiene vocación por gobernar Neuquén”, dijo que el candidato debe ser elegido por los neuquinos y que “no queremos hacer un frente anti MPN”.

Pregunta: ¿Su aspiración de lograr un 70% de consenso que no es electoral es como el Pacto de Olivos?

Horacio Rodríguez Larreta: El Pacto de Olivos tenía un objetivo que era la reforma constitucional y la reelección de Carlos Menem. Pretendo para la Argentina un consenso para un plan integral, para un rumbo de nuestro país, mucho más trascendente. Es lo que fue el Pacto de la Moncloa es España o Israel en 1985 con el liderazgo de Shimon Peres que tenía un 500% de inflación y logró trazar un rumbo que lo mantuvieron por décadas. No es un acuerdo particular es más ambicioso.

P: ¿Se necesita una figura que lo lleve adelante?

R: Se necesita gente muy convencida porque es difícil ponerse de acuerdo. Es mucho más fácil ponerse en la vereda de enfrente y oponerse al otro, defenestrarlo, criticarlo. Las antinomias, muchas veces agresiva, es la historia de la Argentina. Si dice blanco lo criticás pero si dice negro también lo criticás. Hay que tener coraje para consensuar con el que piensa diferente. Eso requiere convicción.

P: ¿Son con estos dirigentes o hay que esperar una nueva generación?

R: Tiene que ser con éstos. La Argentina no puede esperar, una nueva generación puede tardar una década. Es con los dirigentes que hay hoy en la Argentina. Hoy el país no genera empleo, no logra abrir mercados para la exportación, el estancamiento y la pobreza no puede esperar. Soy optimista. Hoy el mundo necesita lo que la argentina produce: alimentos y energía. En Vaca Muerta tenemos una oportunidad enorme. El mundo va a necesitar energía por mucho tiempo porque Rusia deja de ser un proveedor confiable. El mundo va a necesitar litio y en el norte tenemos. Estamos en una situación similar a cuando fuimos el granero del mundo. Tenemos que traducir eso en un plan de desarrollo que potencie la producción y exportación de estos productos y que eso genere prosperidad. Hoy tenemos un gobierno y un país unitario, una concentración de recursos en el gobierno nacional promovido por el kirchnerismo que hace que la constitución no se cumpla.

P: ¿Aníbal Tortoriello o Alberto Weretilneck?

R: Juntos por el Cambio es Tortoriello en Río Negro, es del PRO, no es Weretilneck. Vamos a apoyar a los candidatos de JxC en todo el país, eso no significa que después podemos dialogar con unos o con otros en esto de tener un acuerdo más amplio. Nuestra energía está puesta en apoyar nuestros candidatos que serán elegidos por los rionegrinos, no alguien de Buenos Aires. En coherencia con tener un país federal debemos confiar en la dirigencia de cada provincia para que sean ellos los que se organicen y definan las candidaturas.

P: ¿Qué visión tiene de la división que hay en Neuquén del MPN?

R: La he estado siguiendo. Tenemos vocación de ganar en Neuquén, definitivamente..

P: ¿Con Pablo Cervi o Rolando Figueroa?

R: Los candidatos en Neuquén los eligen los neuquinos. Yo no voy a decir con el dedo quién es, el ordenamiento lo tienen que definir los neuquinos, no nosotros, igual que en Río Negro. Fijamos lineamientos generales, como la unidad, la vocación de seguir ampliando, de tener un plan, después de cómo se traduce en Neuquén o Río Negro, lo definen los neuquinos y rionegrinos.

P: ¿Porqué dice que tienen vocación de ganar?

R: Hay un partido que gobierna desde la vuelta de la democracia y creemos que podemos hacer las cosas mejor. Lo digo con respeto al gobernador de Neuquén, no es un tema personal. Tenemos vocación de ganar.

P: ¿No es una vocación de quedarse con Vaca Muerta como dice el MPN?

R: Yo podría decir lo mismo que el MPN. No es una posición válida, sabemos que no es serio que digan eso. No entro en esas chicanas, tenemos vocación de gobernar porque creemos que podemos hacer mejor las cosas y eso lo van a decidir los neuquinos. Es propositivo. No es que vamos a construir el anti MPN, para nada. Tenemos una propuesta que entendemos que es mejor y en eso estamos trabajando.

P: Mencionó Vaca Muerta ¿qué falta porque demoramos en empezar a construir el gasoducto?

R: Se requiere planificación y trazar un rumbo que se mantiene en el tiempo

P: Pero siempre aparece una emergencia

R: En el rol de liderazgo hay que administrar el equilibrio entre las urgencias y las importancias. Si sólo hubiéramos mirado las urgencias no hubiéramos hecho las obras para las lluvias cuyos resultados los veríamos tres o cuatro años después. En algún momento el largo plazo se nota. Eso es administrar la importancia. Vamos a ser la sede de la cumbre de cambio climático en reconocimiento por lo que hemos hecho. Al principio cuesta pero los resultados se ven. Después de 45 años cambiamos el estatuto del docente, ahora el ascenso no es por tiempo sino por capacitación, los resultados no lo vamos a ver el año que viene o dentro de tres años, pero en 20 años va a significar una revolución del sistema educativo. Seguro que no lo voy a ver en mi mandato de gobierno.

P: ¿Cómo se administran las diferencias entre quienes integran la coalición?

R: Tenemos de todo el espectro: de la centro derecha al socialismo. Generar consensos es política. Seguro que enviamos una ley y sale en un 80 % pero lo importante es lanzar las reformas y mantenerlas en el tiempo. En la Argentina ha habido tiempos de recuperación pero no se mantienen, había apoyo social discutible pero no político que le diera continuidad en el tiempo.