Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero: la denuncia había sido presentada por Juan Grabois

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez promovió una investigación contra el diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero. Así se conoció este martes. El legislador el domingo se bajó de su candidatura para las elecciones del 26 de octubre. Hoy también la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición del empresario Federico «Fred» Machado a los Estados Unidos, con quien se vinculó al legislador.

Investigan un pago de 200 mil dólares a José Luis Espert

Según indicó La Nación la imputación al legislador fue confirmada por un funcionario que trabaja en el expediente. El medio de Buenos Aires señaló que fue en el contexto de la causa iniciada luego de la denuncia presentada por el candidato peronista Juan Grabois por un cobro de 200 mil dólares que recibió en 2020 por parte de Federico “Fred” Machado, el empresario juzgado por delitos vinculados al narcotráfico, la asociación ilícita, el lavado de activo y fraude electrónico.

Grabois sostuvo en la denuncia que Espert recibió «al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”. Además solicitó que en paralelo se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.

Habilitaron la extradición de Federico «Fred» Machado

Por otro lado, hoy se conoció que la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición a Estados Unidos del empresario Federico «Fred» Machado, la persona con quien se vincula a José Luis Espert.

Así lo confirmaron fuentes judiciales y ahora la decisión es del Poder Ejecutivo.

En un fallo unánime, el máximo tribunal desestimó los últimos recursos presentados por la defensa y dio luz verde para que se concrete el traslado, en una causa que tiene fuertes derivaciones políticas en Argentina.