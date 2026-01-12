Incendios en la Patagonia: Nación confirmó que se extinguieron «22 de los 32» focos en Chubut

Tras una semana con decenas de incendios en la Patagonia, en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro, los esfuerzos de bomberos, rescatistas y vecinos dieron sus frutos. Según informó el Gobierno una gran parte de los incendios en Chubut lograron apagarse.

A través de un comunicado de «X», el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que en la provincia se logró extinguir «22 de los 32 focos» de incendios. El texto destacó las áreas de Gobierno que desplegaron todos sus recursos para el combate contra el fuego.

“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos” detalló Adorni en el comunicado sobre Chubut.

La intervención del estado fue clave para reducir el avance y controlar las llamas de los distintos puntos de la provincia. También la presencia de lluvias en la zona brindaron una breve tregua, aunque no fueron lo suficiente como para apagar los focos.

El fuego arrasó con miles de hectáreas, decenas de viviendas y con personas desplazadas del lugar (Foto: Euge Neme)

Incendios en la Patagonia: el avance de Chubut por los incendios e investigación para dar con los responsables

Tras el comunicado oficial y alentador de Adorni, desde el Gobierno de la Provincia de Chubut decidieron no bajar la guardia y activar los pasos para extinguir los incendios restantes y dar con los responsables. La Provincia anunció que se presentará como querellante para garantizar que los responsables enfrenten las penas máximas.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó que aunque valoraba el esfuerzo humano y las precipitaciones favorables para detener el fuego, recordó que todavía no se terminó la labor contra los incendios y búsqueda de responsables.

El mandatario informó que el fuego arrasó con miles de hectáreas, destruyó viviendas y provocó la evacuación de varias familias: «No hay margen para relajarse» declaró en una nota.

Sobre la búsqueda de los responsables, el gobernador fue tajante en su declaración: «Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley», afirmó el Torres, vinculando el siniestro con una acción criminal premeditada.