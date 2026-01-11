En vivo | Incendio en Los Alerces: 110 brigadistas trabajan para contener el fuego, suman helicópteros para proteger las casas

La jornada de este sábado 10 de enero finalizó con un alivio en el frente operativo. El parque nacional Lanín confirmó la extinción total de los dos focos de incendios en Neuquén. En simultáneo, se logró restablecer la circulación en la Ruta 40 —tramo Epuyén y El Hoyo— para todo tipo de vehículos, aunque Vialidad Nacional mantiene el pedido de extrema precaución por la visibilidad reducida que genera el humo persistente en la zona.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que enviará cuatro camiones con asistencia directa para los damnificados por el fuego. El envío, coordinado con las autoridades provinciales, incluye equipamiento esencial para la reconstrucción de los hogares afectados, como heladeras, calefones, estufas y colchones, además de indumentaria y artículos de primera necesidad.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)