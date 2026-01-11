ESCUCHÁ RN RADIO
En vivo | Incendio en Los Alerces: 110 brigadistas trabajan para contener el fuego, suman helicópteros para proteger las casas

El ministerio de Capital Humano despachó cuatro camiones con heladeras, estufas y colchones para asistir a los damnificados por el fuego. Mientras tanto, llegó el alivio operativo al cierre del sábado: extinguieron los incendios en el Parque Lanín y Vialidad Nacional habilitó el tránsito en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, aunque piden extrema precaución por el humo.

Redacción

Por Redacción

La jornada de este sábado 10 de enero finalizó con un alivio en el frente operativo. El parque nacional Lanín confirmó la extinción total de los dos focos de incendios en Neuquén. En simultáneo, se logró restablecer la circulación en la Ruta 40 —tramo Epuyén y El Hoyo— para todo tipo de vehículos, aunque Vialidad Nacional mantiene el pedido de extrema precaución por la visibilidad reducida que genera el humo persistente en la zona. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que enviará cuatro camiones con asistencia directa para los damnificados por el fuego. El envío, coordinado con las autoridades provinciales, incluye equipamiento esencial para la reconstrucción de los hogares afectados, como heladeras, calefones, estufas y colchones, además de indumentaria y artículos de primera necesidad. 

¿Cuál es el estado de los incendios?

11/01 08:34

Los Alerces: operativo extremo para frenar el avance sobre la Ruta 71

El comando unificado refuerza la defensa de viviendas y estructuras turísticas en el eje de la Ruta Provincial 71, entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia.

Se suman hoy dos helicópteros del Ejército Argentino con helibalde, que operarán junto a aviones hidrantes de la AFE y participan 110 combatientes (Nación y Provincia) con apoyo de brigadistas de Chile y bomberos voluntarios locales.

Un factor que complica la situación es la alerta por ráfagas de viento que se sentirán a partir del mediodía. Además, el tránsito por la Ruta 71 está restringida entre Portada Norte y Quebrada del León. El resto de los servicios turísticos funcionan con normalidad.
10/01 23:07

Nación envía camiones con ayuda y electrodomésticos para Chubut

El Ministerio de Capital Humano informó oficialmente que está asistiendo a la provincia de Chubut en el marco de la emergencia ígnea. Se despacharon cuatro camiones con elementos destinados a las familias que sufrieron pérdidas por el fuego.

El operativo se coordinó entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y el ministerio de Desarrollo Humano de Chubut para agilizar la respuesta.

Según el detalle oficial, el envío incluye:

Equipamiento del hogar: heladeras, freezers, calefones, estufas, anafes y tanques de agua.
Asistencia inmediata: colchones, bolsas de dormir, artículos para bebés y diversos tipos de vestimenta y calzado.

10/01 21:10

Extinguieron los incendios en el parque Nacional Lanín

La administración del Parque Nacional Lanín confirmó en su reporte de las 21:00 que los incendios forestales en los sectores Valle Magdalena y Mallín del Ternero se encuentran extinguidos.

Valle Magdalena: tras confirmar la extinción del foco (de 20×20 metros), las autoridades informaron que ya se encuentra habilitado el uso público y el ingreso al Lago Tromen.

Mallín del Ternero: el fuego afectó una superficie de 20×50 metros. En este sector fue clave la colaboración de cinco pobladores de la zona que trabajaron en la extinción directa junto a los brigadistas y medios aéreos.
10/01 20:40

Habilitan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, pero piden extrema precaución

Vialidad Nacional actualizó el estado de la Ruta Nacional 40 en el tramo de la Comarca Andina. A partir de las 20:25, se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos entre Epuyén y El Hoyo.

Sin embargo, el organismo emitió una advertencia importante: se debe transitar con extrema precaución por la baja visibilidad y la presencia de equipos de emergencia.

10/01 19:17

Río Negro en «riesgo extremo», pero sin focos activos

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) comunicó hoy sábado 10 de enero que no se registran focos de incendio activos en la provincia de Río Negro.

Señalaron que se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de ignición y obliga a extremar las medidas de cuidado por parte de vecinos y turistas.

10/01 14:27

Puesto sanitario en El Pedregoso

La Municipalidad de El Hoyo informó la instalación de un puesto sanitario del Hospital Rural de El Hoyo en El Pedregoso, donde funcionará una base operativa que brindará atención de primeros auxilios y la asistencia necesaria para las familias, en el horario de 8 a 18 horas. Para mayor información, los vecinos pueden comunicarse al +54 9 2944 413227.
10/01 14:00

“Hubo intención criminal”

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió que la situación por los incendios forestales “varió para mal” en las últimas horas y aseguró que las condiciones climáticas “siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando”, al tiempo que consideró que el siniestro fue intencional.

En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró.

El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.
10/01 12:43

Lanzan una colecta para ayudar a los bomberos

El incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, sigue activo y ya afectó unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo, mientras las causas aún se investigan. En total, 479 personas trabajan en el operativo, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

Por esa razón, la Fundación Bomberos de Argentina relanzó su campaña solidaria “Puentes de la Prevención” para recaudar fondos destinados a reponer equipamiento esencial y reforzar la primera línea de combate contra el fuego.
10/01 12:07

Siguen buscando a los responsables

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló con TN y se refirió a la crítica situación que atraviesa la provincia. El mandatario destacó la labor de la Justicia provincial que está llevando a cabo la investigación para dar con los responsables de originar el fuego en Puerto Patriada, en El Hoyo, de forma intencional, y recordó que se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos a quienes puedan aportar información para identificarlos.
10/01 11:40

Incendios en Parque Lanín: uno circunscripto, otro activo

Mientras el foco en Mallín del Ternero fue contenido gracias al rápido accionar de brigadistas, el incendio “Magdalena” continúa activo en una zona de muy difícil acceso, con un intenso despliegue de medios aéreos y apoyo logístico.

Desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y recordaron que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.
10/01 10:12

Qué dice el último parte

El incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, sigue activo y ya afectó unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo, mientras las causas aún se investigan. El aumento del viento provocó reactivaciones en el Cerro Pirque, cerca de la Escuela N.º 81, y en Laguna Las Mercedes y Aserradero Franco, donde el fuego tuvo un comportamiento extremo, aunque se logró proteger viviendas e infraestructura.

En el operativo trabajaron 275 combatientes y ocho medios aéreos, con refuerzos de Córdoba y brigadas nacionales, bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.
10/01 09:30

Circulación habilitada con extrema precaución

Vialidad Nacional informó que continúa habilitada la transitabilidad en la Ruta 40, entre las localidades de Epuyén y El Hoyo, con extrema precaución por presencia de humo en el ambiente que reduce la visibilidad en varios sectores.
Asimismo, se solicita precaución a los usuarios que transitan en este tramo porque vehículos de los equipos de emergencia circulan constantemente en la lucha contra los incendios forestales en la región.
09/01 22:30

Alejandra Monteoliva sobre los incendios en Chubut: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar” 

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lanzó una advertencia contundente a quienes están detrás de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y otras zonas de la Patagonia. A través de un video difundido en redes sociales, la funcionaria afirmó que el Gobierno nacional avanzará sin concesiones contra los responsables: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”. 
“Lo que está ocurriendo en Chubut es lamentable. Estos incendios están destruyendo bosques, infraestructura y poniendo en riesgo a la población”, expresó Monteoliva, quien remarcó que desde el inicio de la emergencia el Ministerio de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales. 
09/01 22:00

Ignacio Torres: las próximas 48 horas son claves para contener el incendio

Frente a los pronósticos que marcan un fin de semana con condiciones climáticas adversas en la Cordillera, el Gobernador de Chubut señaló que las próximas 48 horas son vitales para terminar de contener el fuego, fundamentalmente en el incendio de Puerto Patriada, que es el más crítico hasta el momento. 
09/01 21:10

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a los incendios en la Patagonia

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló sobre los incendios forestales en la Patagonia y dijo que “la Agencia Federal de Emergencias, con la ayuda de Parques Nacionales, Gendarmería y el Ejército, presta colaboración a las provincias con diferentes recursos”.  
Subrayó que “se desplegaron 195 brigadistas y 15 medios aéreos (incluidos aviones hidrantes y helicópteros), además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando”.  
Además, anunció que “el Banco Nación otorgará préstamos para productores damnificados por los incendios”. 
09/01 21:00

Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín 

La provincia de Neuquén sumó dos focos de incendios activos este viernes. El Comando del Parque Nacional Lanín informó este viernes sobre la declaración de dos incendios forestales en distintas áreas del parque: uno en Valle Magdalena (zona centro) y otro en la zona de Rucachoroi, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio operativo de respuesta.
09/01 12:06

 Río Negro sigue sin focos activos y reforzó el apoyo a Chubut 

El SPLIF difundió un nuevo parte con el estado de situación, el cual indica que Río Negro no presenta ningún foco activo de incendio en su territorio. Asimismo, se reforzó la cooperación con Chubut con el envío de nuevos combatientes. 
09/01 17:01

Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego

El gobierno de Córdoba envío un avión hidrante anfibio, un helicóptero especializado y 63 bomberos voluntarios para luchar contra los incendios en Chubut. La decisión se tomó tras una comunicación entre el gobernador Martín Llaryora y su par chubutense, Ignacio Torres.

Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa. El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.
09/01 15:43

Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control

El operativo por el incendio en Villa Pehuenia continúa activo en la zona del cerro Chañy. Según informaron los bomberos, el foco se encuentra rodeado y bajo control operativo, mientras el personal sigue trabajando en el lugar.
Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro. En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente.
09/01 13:24

Atacaron con un cuchillo a un brigadista

Un trabajador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) sufrió una lesión en una mano tras un episodio de violencia en la zona de El Manso, sobre la Ruta Provincial 83. La agresión ocurrió luego de una advertencia por el riesgo de hacer fuego en medio de los incendios forestales en Chubut y Santa Cruz.

De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el ataque se produjo cerca de las 14 del miércoles, cuando el brigadista volvía a su casa de cumplir funciones.
09/01 12:23

Pidió ayuda a Dios y el fuego se detuvo

Diego Hernández vivió una madrugada desesperante al ver cómo un incendio forestal avanzaba sin control hacia su complejo turístico Puerto Quintín, en Puerto Patriada, Chubut, donde las llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura y se propagaron rápidamente por las fuertes ráfagas de viento.

Mientras el fuego, activo desde el lunes y aún fuera de control cinco días después, se acercaba a las cabañas ubicadas a 13 kilómetros de El Hoyo, Hernández oró con angustia pidiendo que las llamas se detuvieran, mientras su hermano le gritaba que se alejara, en una escena marcada por la tensión y la impotencia ante el avance del incendio.

Con el viento, el incendio se propagó. Foto: gentileza

09/01 11:26

Confirmaron foco de incendio en Pehuenia

Un nuevo escenario preocupante se hizo presente en la Patagonia. En una semana con miles de hectáreas arrasadas, rutas cortadas y personas evacuadas, se confirmó un nuevo foco de incendio en el Cerro Chañy, en las inmediaciones de Villa Pehuenia.

Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy.
09/01 10:52

Cruzó el lago en lancha para apagar los focos

«Estamos esperando el fuego«. De esta forma, Pol Huisman, que vive sobre la Ruta 40, en el kilómetro 1894, a mitad de camino entre El Hoyo y Epuyén, se refirió al incendio que ayer por la tarde se descontroló y terminó cruzando la ruta generando una amenaza para más poblaciones.

Si bien las llamas se apaciguaron esta mañana debido a las bajas temperaturas durante la noche, los pobladores se preparan para lo que pueda deparar a partir del mediodía.
09/01 10:05

Neuquén enfrenta el fuego tras una tormenta histórica

La provincia de Neuquén atraviesa una emergencia ambiental tras una tormenta eléctrica inédita que desató múltiples focos de incendio, dos de ellos aún activos en la zona de Aluminé. Ante la falta de apoyo nacional inmediato, el Gobierno provincial desplegó medios aéreos propios y mantiene brigadistas en Chubut, mientras rige alerta máxima y prohibición total de hacer fuego.
08/01 19:35

Evacuación preventiva en Epuyén

La Municipalidad de Epuyén informó que el Gimnasio Municipal de El Maitén se puso a disposición para los evacuados de la zona del Coihue. «La Municipalidad de Epuyén informa que, en caso de evacuación preventiva, la zona segura para los evacuados de El Coihue es el el Gimnasio Municipal de Maitén«, detallaron.
08/01 16:15

Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada

Esta tarde, el Boeing 737 FireLiner despegó desde Esquel rumbo a la comarca andina para combatir el incendio en Puerto Patriada. La aeronave, de gran capacidad de carga y descarga de agua, también puede ser utilizada para el traslado de pasajeros.

El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio.
08/01 16:08

La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»

Adolfo Marriezcurrena era de El Bolsón y estaba trabajando cuando empezó la evacuación por el incendio en Puerto Patriada. Sin embargo, se quedó para ayudar a los brigaditas para aportar sus conocimientos en el terreno. Se fue para resguardarse del fuego recién en horas de la madrugada, agarró a su perra y se dirigía hacia su hogar en Río Negro en el momento en el que ocurrió el trágico choque.

Fotos: Gentileza.

08/01 14:38

Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa

«Esta especie es nuestro principal problema: el fuego ingresa de manera violenta a través de los pinos; cuando se quema monte nativo, en cambio, el avance es más lento«, describió Pablo Gatti, un poblador de Epuyén que perdió su casa en el verano de 2025 por el avance de las llamas y ahora sigue de cerca esta nueva amenaza que se desató el lunes pasado en Puerto Patriada.
08/01 14:27

Brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en los incendios de Chubut

Los brigadistas relataron que encontraron al perro exhausto, deshidratado y rodeado de cenizas, encadenado en una vivienda arrasada. Tras asistirlo, detallaron a ADNSUR“Le dieron agua, lo mojaron para bajarle la temperatura corporal y lo retiraron de la zona de peligro, en una maniobra tan urgente como conmovedora”.
06/01 15:30

El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada

En pocas horas, el fuego arrasó diez casas y cuatro vehículos. Rocío Brizuela, una pobladora, contó que rápidamente, cargaron unas pocas cosas y animales en la camioneta y abandonaron el lugar que fue arrasado por las llamas.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en BarilocheEl Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

  • 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
  • SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
  • SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
  • 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)


