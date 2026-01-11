EN VIVO
En vivo | Incendio en Los Alerces: 110 brigadistas trabajan para contener el fuego, suman helicópteros para proteger las casas
El ministerio de Capital Humano despachó cuatro camiones con heladeras, estufas y colchones para asistir a los damnificados por el fuego. Mientras tanto, llegó el alivio operativo al cierre del sábado: extinguieron los incendios en el Parque Lanín y Vialidad Nacional habilitó el tránsito en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, aunque piden extrema precaución por el humo.
La jornada de este sábado 10 de enero finalizó con un alivio en el frente operativo. El parque nacional Lanín confirmó la extinción total de los dos focos de incendios en Neuquén. En simultáneo, se logró restablecer la circulación en la Ruta 40 —tramo Epuyén y El Hoyo— para todo tipo de vehículos, aunque Vialidad Nacional mantiene el pedido de extrema precaución por la visibilidad reducida que genera el humo persistente en la zona.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que enviará cuatro camiones con asistencia directa para los damnificados por el fuego. El envío, coordinado con las autoridades provinciales, incluye equipamiento esencial para la reconstrucción de los hogares afectados, como heladeras, calefones, estufas y colchones, además de indumentaria y artículos de primera necesidad.
¿Cuál es el estado de los incendios?
Los Alerces: operativo extremo para frenar el avance sobre la Ruta 71
Se suman hoy dos helicópteros del Ejército Argentino con helibalde, que operarán junto a aviones hidrantes de la AFE y participan 110 combatientes (Nación y Provincia) con apoyo de brigadistas de Chile y bomberos voluntarios locales.
Un factor que complica la situación es la alerta por ráfagas de viento que se sentirán a partir del mediodía. Además, el tránsito por la Ruta 71 está restringida entre Portada Norte y Quebrada del León. El resto de los servicios turísticos funcionan con normalidad.
Nación envía camiones con ayuda y electrodomésticos para Chubut
El operativo se coordinó entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y el ministerio de Desarrollo Humano de Chubut para agilizar la respuesta.
Según el detalle oficial, el envío incluye:
Equipamiento del hogar: heladeras, freezers, calefones, estufas, anafes y tanques de agua.
Asistencia inmediata: colchones, bolsas de dormir, artículos para bebés y diversos tipos de vestimenta y calzado.
Extinguieron los incendios en el parque Nacional Lanín
Valle Magdalena: tras confirmar la extinción del foco (de 20×20 metros), las autoridades informaron que ya se encuentra habilitado el uso público y el ingreso al Lago Tromen.
Mallín del Ternero: el fuego afectó una superficie de 20×50 metros. En este sector fue clave la colaboración de cinco pobladores de la zona que trabajaron en la extinción directa junto a los brigadistas y medios aéreos.
Habilitan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, pero piden extrema precaución
Sin embargo, el organismo emitió una advertencia importante: se debe transitar con extrema precaución por la baja visibilidad y la presencia de equipos de emergencia.
Río Negro en «riesgo extremo», pero sin focos activos
Señalaron que se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de ignición y obliga a extremar las medidas de cuidado por parte de vecinos y turistas.
Puesto sanitario en El Pedregoso
“Hubo intención criminal”
En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró.
El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.
Lanzan una colecta para ayudar a los bomberos
Por esa razón, la Fundación Bomberos de Argentina relanzó su campaña solidaria “Puentes de la Prevención” para recaudar fondos destinados a reponer equipamiento esencial y reforzar la primera línea de combate contra el fuego.
Siguen buscando a los responsables
Incendios en Parque Lanín: uno circunscripto, otro activo
Desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y recordaron que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.
Qué dice el último parte
En el operativo trabajaron 275 combatientes y ocho medios aéreos, con refuerzos de Córdoba y brigadas nacionales, bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.
Circulación habilitada con extrema precaución
Asimismo, se solicita precaución a los usuarios que transitan en este tramo porque vehículos de los equipos de emergencia circulan constantemente en la lucha contra los incendios forestales en la región.
Alejandra Monteoliva sobre los incendios en Chubut: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”
“Lo que está ocurriendo en Chubut es lamentable. Estos incendios están destruyendo bosques, infraestructura y poniendo en riesgo a la población”, expresó Monteoliva, quien remarcó que desde el inicio de la emergencia el Ministerio de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales.
Ignacio Torres: las próximas 48 horas son claves para contener el incendio
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a los incendios en la Patagonia
Subrayó que “se desplegaron 195 brigadistas y 15 medios aéreos (incluidos aviones hidrantes y helicópteros), además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando”.
Además, anunció que “el Banco Nación otorgará préstamos para productores damnificados por los incendios”.
Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín
Río Negro sigue sin focos activos y reforzó el apoyo a Chubut
Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego
Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa. El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.
Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control
Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro. En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente.
Atacaron con un cuchillo a un brigadista
De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el ataque se produjo cerca de las 14 del miércoles, cuando el brigadista volvía a su casa de cumplir funciones.
Pidió ayuda a Dios y el fuego se detuvo
Mientras el fuego, activo desde el lunes y aún fuera de control cinco días después, se acercaba a las cabañas ubicadas a 13 kilómetros de El Hoyo, Hernández oró con angustia pidiendo que las llamas se detuvieran, mientras su hermano le gritaba que se alejara, en una escena marcada por la tensión y la impotencia ante el avance del incendio.
Confirmaron foco de incendio en Pehuenia
Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy.
Cruzó el lago en lancha para apagar los focos
Si bien las llamas se apaciguaron esta mañana debido a las bajas temperaturas durante la noche, los pobladores se preparan para lo que pueda deparar a partir del mediodía.
Neuquén enfrenta el fuego tras una tormenta histórica
Evacuación preventiva en Epuyén
Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada
El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio.
La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»
Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa
Brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en los incendios de Chubut
El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada
Números de emergencia en la Patagonia
Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:
- 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
- SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
- SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
- 911 Emergencia (general).
Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)
Comentarios