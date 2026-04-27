Informe de gestión: la oposición define una estrategia técnica para interpelar a Manuel Adorni en Diputados

La Cámara de Diputados recibirá este miércoles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la presentación de su primer informe de gestión. Los bloques de la oposición —incluyendo al peronismo, el radicalismo y la izquierda— han coordinado una estrategia centrada en el rigor técnico para evitar cruces verbales que motiven un retiro anticipado del funcionario, emulando episodios ocurridos con gestiones anteriores.

La sesión tendrá una duración estimada de seis horas y se desarrollará bajo un esquema de preguntas por bloques, con respuestas del jefe de Gabinete en bloques de 20 minutos, según lo publicado por La Nación. Ante la expectativa por la jornada, se solicitó formalmente restringir el acceso a las galerías para garantizar un entorno estrictamente parlamentario.

Los tres ejes del interrogatorio económico que le harán a Manuel Adorni

Los legisladores basarán sus preguntas en los indicadores oficiales publicados recientemente por el Indec y el Banco Central:

Inflación: se pedirá explicaciones sobre el 3,4% de marzo y el acumulado anual del 9%, cifra que se aproxima al tope del 10,1% proyectado en el Presupuesto 2026. Actividad Económica: el interrogatorio abordará la caída interanual del 2,1% en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), con foco en el retroceso del consumo y la industria. Morosidad: se planteará la situación de los 4,8 millones de personas con deudas morosas, un indicador que registró un incremento del 45% en los últimos dos años.

Evolución patrimonial y respaldo oficial

Además de la gestión técnica, la oposición prevé indagar sobre la evolución patrimonial de Adorni, específicamente sobre la adquisición de inmuebles por parte del funcionario y su grupo familiar en el último periodo.

Desde el Poder Ejecutivo, se proyecta un respaldo institucional con la presencia en el recinto de Javier y Karina Milei, junto a los integrantes del gabinete nacional. Fuentes oficiales indicaron a La Nación que el oficialismo mantendrá una postura defensiva, contrastando las consultas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete con las declaraciones juradas de dirigentes de la oposición.

Si bien la mayoría de los bloques optó por dar el debate institucional, algunos sectores mantienen como plan de contingencia el abandono del recinto si la sesión deriva en confrontaciones que impidan el desarrollo del informe.

Por su parte, la Casa Rosada busca que la exposición sirva para ratificar los indicadores de gestión y normalizar la actividad parlamentaria del ministro coordinador.

Con información de La Nación.