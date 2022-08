Gutiérrez seguirá al frente del MPN, pero aún no se define la interna en las seccionales

El cierre de listas para las internas del Movimiento Popular Neuquino aún tiene en duda la competencia en al menos siete seccionales, pero sí definió una propuesta única para conducir los máximos órganos partidarios. Sin sorpresas, se confirmó la reelección de Omar Gutiérrez para la presidencia de la Junta de Gobierno y la llegada de Jorge Sapag para la Convención partidaria.

Pese a los esfuerzos que había puesto la lista Azul esta semana para evitar la disputa en las ciudades y presentar el resultado como un gran acuerdo, el sector Azul y Blanco de Guillermo Pereyra aún no descartó presentar candidatos en cuatro zonas donde reservó color, de igual modo que los sectores que lo hicieron en las restantes tres.

Según se informó hasta el momento, de 22 seccionales, por lo menos un tercio podría ir a las urnas el 21 de agosto si las reservas se materializan en listas: Cutral Co (listas Azul y Roja), Centenario (listas Azul, Azul y Blanca y Verde), Añelo (listas Azul y Azul y Blanca), Loncopué (listas Azul y Azul y Blanca), Picunches (listas Azul y Gris), Lácar (listas Azul y Verde Agua) y Huiliches (listas Azul, Turquesa y Azul y Blanca).

En la seccional primera, la de Neuquén capital, se llegó a un sola nómina encabezada por el diputado provincial Germán Chapino.

Los datos del cierre de listas se conocieron hace minutos, pues tanto Gutiérrez como Sapag participaron durante todo el día de las actividades de la Argentina Oil&Gas Patagonia y acompañaron la presencia del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

La lista que presentó la Azul para la Junta de Gobierno.

Ambos dirigentes se quedaron con los máximos cargos del partido por los próximos cuatro años, lo que será clave para organizar la próxima interna que tiene el MPN por delante, la de candidaturas para el 2023.

Por ese motivo es que la agrupación Azul y Blanca, a la que se sumó después la Violeta de Rolando Figueroa, había reclamado un reparto tripartito de los cargos, de manera de que cada sector con intenciones de competir tenga representación en los lugares de decisión del partido.

La Convención, con un rol clave en la próxima interna

La Convención tendrá un rol no menor, pues por la última reforma de la Carta Orgánica será la que autorice o no a competir a aquellos postulantes que no cumplan el requisito de antigüedad de tres años de afiliación o sean independientes.

La integración de este órgano aún no se había confirmado a RÍO NEGRO. Sí la Junta de Gobierno, que quedó íntegramente formada por dirigentes azules.

A Gutiérrez lo secundarán Gloria Sifuentes, Rubén Campos y María Laura Du Plessis en los primeros lugares.

En números 662 cargos deben renovarse: titulares y suplentes de Junta de Gobierno, Convención y las 22 seccionales.