Interna del PJ en Neuquén: se reservaron 13 colores para competir en marzo

Un total de 13 agrupaciones reservaron colores y números de lista con intenciones de competir en la interna del Partido Justicialista de Neuquén, convocada para el 15 de marzo. El número de anotados denota el interés por disputar la conducción del peronismo en la provincia, que espera por su reordenamiento tras el fracaso electoral de las legislativas nacionales del año pasado.

El sábado hubo al menos dos encuentros de militantes convocados por sectores opositores que buscan quedarse con la presidencia que hoy ocupa María Elena Paladino, tras la salida de Darío Martínez en julio.

Uno se realizó en Vista Alegre y fue convocado por la agrupación Peronismo Territorial, que reservó el color celeste y blanco y el número 17 para participar de la interna por las categorías del Consejo Provincial, congresales, Tribunal de Cuentas y Consejos Locales de toda la provincia.

Este es el sector que encabezan los intendentes peronistas y que integran referentes y funcionarios del gobierno de Rolando Figueroa. El fin de semana anunciaron que el jefe comunal de esa ciudad, José Asaad, será el candidato a presidente del Consejo Provincial. La apoderada del espacio es Gimena González Eastoe.

Por otro lado, en Rincón de los Sauces hubo otra convocatoria por parte de la agrupación Frente Peronista, que reservó el color celeste y el número 45 para competir, también, por todas las categorías.

César Godoy, dirigente de la Uocra, es quien encabeza el armado. El apoderado es Cristian López Ducrano.

Las otras cuatro listas que buscan un lugar para disputar las categorías provinciales y de los 36 consejos locales son Peronismo al Futuro, con el número 22, cuya apoderada es Natalí Alvear. Este sector está referenciado con Martínez y los diputados Darío Peralta y Pablo Todero, entre otros dirigentes que hoy están en la conducción.

También se presentó el sector del parrillismo con la reserva del color blanco franja verde y la agrupación Peronismo para la Victoria. Esta lista tiene a Diana Coletti como apoderada.

Por último, también reservaron para competir en todas las categorías la agrupación Peronismo de Base, con el color azul franja naranja y el número 7; y Peronismo Generacional, con el color blanco y el número blanco. Los apoderados de estas listas son José Rafael Martínez y Luis Alberto Fernández, respectivamente.

Interna del PJ: la competencia en las ciudades

Hubo otras siete agrupaciones que reservaron color al vencimiento del plazo, a última hora del jueves, pero solo para algunos consejos locales.

Es el caso de Unidad y Lealtad Justicialista, que solo presentaría candidatos para Cutral Co; Peronismo de Renovación, que lo haría para Cutral Co y Plaza Huincul; Bases Peronistas, también para Cutral Co; Movimiento Peronista Aluminense, con reserva solo para Aluminé; Lealtad Peronista, que buscaría un lugar en la interna de Zapala, Mariano Moreno, Las Lajas, Bajada del Agrio, Loncopué, Los Miches, Villa Pehuenia, Taquimilán, El Huecú y El Cholar; Hijos de Perón, para Neuquén capital; Peronismo de Plottier, para participar en Plottier; y Bases Justicialistas que se anotó para Plaza Huincul, Chos Malal, Andacollo y Taquimilán.

Las candidaturas se formalizarán recién la semana que viene.