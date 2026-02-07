El Peronismo Territorial se prepara para las internas del PJ en Neuquén

Militantes justicialistas encolumnados en el Peronismo Territorial con la lista N° 17 definieron en un encuentro partidario que el intendente de Vista Alegre, José Asaad, encabece la nómina. Fueron alrededor de 500 participantes de distintas localidades que se sumaron al espacio de análisis y discusión de cara a las internas partidarias del próximo 15 de marzo.

Vista Alegre fue el punto de convocatoria del plenario y hasta allí se desplazaron militantes peronistas de toda la provincia. Entre los objetivos del encuentro se resolvió delinear la estrategia política con las que llegarán a los comicios del próximo 15 de marzo.

Los intendentes Gonzalo Núñez de San Patricio del Chañar, José Asaad de Vista Alegre y Javier Huilipán de Mariano Moreno plantearon los ejes sobre los que trabajarán para los próximos comicios partidarios. Asistieron al encuentro, Tanya Bertoldi, actual ministra de Infraestructura del gobierno neuquino y Lorena Barabini, secretaria de Gobierno y Diversidad de Neuquén, más Marcelo Zúñiga, subsecretario de Producción neuquino.

En los diferentes momentos del plenario, pudieron escucharse los planteos de los principales referentes y militantes que expusieron su visión.

En ese contexto, los intendentes peronistas se posicionaron para delinear la estrategia política de cara a las elecciones partidarias del próximo 15 de marzo. Se definió que sea el jefe comunal Asaad, el encargado de liderar la lista color Celeste y Blanco, que peleará por alcanzar la conducción del Partido Justicialista de Neuquén.

Los intendentes Núñez, Huilipán y Asaad encabezaron el encuentro (Foto: gentileza)

En las tres horas que duró el plenario, se reafirmó que el peronismo «es futuro y compromiso cotidiano para reconstruir una patria justa, libre y soberana». Se planteó que se debe promoveer un trabajo colectivo orientado a la escucha y a resolver los problemas de las neuquinas y neuquinos.

Hubo posibilidad de escuchar además a quienes encabezarán las listas en los consejo locales de las ciudades del interior. Para finalizar el encuentro, el espacio Peronismo Territorial no dejó pasar la oportunidad de manifestarse en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei y del desmantelamiento del Estado.

El cronograma electoral continúa en marcha y el próximo 20 de febrero se deberán presentar las candidaturas porque ya venció la reserva de color. El próximo 15 de marzo estarán en condiciones de votar los 20.440 afiliados y afiliadas al justicialismo neuquino.