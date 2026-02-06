Alto interés por la interna del PJ de Neuquén: quiénes se anotaron para conducir el partido

El PJ tiene más de 20.400 afiliados que podrán votar en la interna. Foto: Matías Subat.

El Partido Justicialista de Neuquén es el primer partido que irá a internas este 2026 y el número de listas reservadas al cierre del plazo parece mostrar la apetencia de varios sectores por quedarse con la conducción del peronismo provincial.

Si bien el número final se conocerá este viernes cuando se oficialice la resolución de la Junta Electoral, la información disponible daba cuenta hasta anoche de unos seis interesados en los cargos del Consejo Provincial y del Congreso Partidario, además de una decena de reservas para competir en las ciudades.

El PJ cuenta con unos 20.440 afiliados en Neuquén, quienes podrán votar en la interna convocada para el 15 de marzo.

La elección definirá el nuevo presidente del partido, sus vocales, los más de 70 integrantes del Congreso y los representantes por cada uno de los 36 consejos locales.

El partido quedó, desde el año pasado, en manos de María Elena Paladino, quien reemplazó a Darío Martínez tras su renuncia en pleno armado de las listas para competir por las legislativas nacionales de octubre.

Listas opositoras en la interna del PJ

Hasta anoche, había unas seis listas que habían reservado color y número para competir por los cargos provinciales en la interna, según pudo saber Diario RÍO NEGRO.

Por un lado, el sector que integran los intendentes del PJ como José Asaad (Vista Alegre), Javier Huilipan (Mariano Moreno), Rubén Figueroa (Barrancas) y Gonzalo Núñez (El Chañar), junto a otros dirigentes y militantes más cercanos a Rolando Figueroa.

Este espacio, denominado Peronismo Territorial, proclamará su candidato a presidente en un encuentro que se realizará mañana a las 11 en el Club Social y Deportivo de Vista Alegre. Todo apunta a que el nombre será el de uno de los jefes comunales, quienes apuntan a «levantar las banderas del PJ», pero desde un modelo enfocado en la gestión de los municipios.

Por otro lado, el Frente Peronista que se referencia en el dirigente de Uocra, César Godoy, confirmó que disputará los cargos provinciales y que tiene intención también de competir por los consejos locales en Rincón de los Sauces, Centenario, Plaza Huincul, Plottier, San Patricio del Chañar y Neuquén capital.

El oficialismo del PJ, por ahora dividido

Los sectores que hoy conducen el partido también hicieron su reserva ayer. La lista Peronismo del Futuro tiene entre sus referentes a los diputados Pablo Todero, Darío Martínez y Darío «Pampa» Peralta. Y Peronismo para la Victoria es la que se identifica con el sector del exsenador Oscar Parrilli, quien pidió alcanzar una lista de unidad y posponer la competencia para cuando deban elegirse las candidaturas del 2027.

Otros dos sectores que habían hecho reserva hasta ayer eran Peronismo de Base, con José Martínez de apoderado, y Peronismo Generacional, de Luis Fernández.

Las candidaturas se presentarán el 20 de febrero, según indicaron desde la Junta Electoral.