Interna en el MPN: renunció Gerardo Gutiérrez a una comisión y se reacomodan piezas en la Legislatura

El diputado Gerardo Gutiérrez (MPN) renunció este martes a la presidencia de la comisión de Producción de la Legislatura a la que había accedido en el inicio de la gestión, en 2023. El movimiento responde a diferencias al interior del bloque como el poquísimo vínculo con el jefe Gabriel Álamo y varios de sus pares, pero principalmente al tono crítico que viene sosteniendo contra el gobernador Rolando Figueroa.

El dirigente, hermano del exgobernador Omar Gutiérrez, fue en su momento uno de lo más cercanos a la vicegobernadora destituida Gloria Ruiz. Si bien nunca puso en riesgo el acuerdo de «gobernabilidad» del MPN con la gestión, sí tuvo notas disonantes como su voto en contra de suspenderla cuando se abrió el proceso de investigación, su rechazo también a la ley que autorizó el uso de armas no letales y a algunos artículos de la ley de peajes.

Hubo otros legisladores del partido que votaron igual, aún la propia Daniela Rucci que será confirmada este miércoles en la línea de sucesión con acuerdo de Figueroa, pero Gutiérrez también fue crítico en sus expresiones contra el gobierno.

Y salió en defensa de la gestión de su hermano varias veces, como había contado Diario RÍO NEGRO en noviembre pasado: desde el enojo por la reinauguración y cambio de nombre del centro de convenciones de Neuquén hasta la molestia cuando se presentó la ley que le devolvió fondos de coparticipación a la Legislatura.

Gutiérrez también mostró su desacuerdo, en su momento, de que el MPN se alineara al partido de Figueroa. «No acepto ver al MPN colectora de nadie», había planteado el año pasado, y anunció: «si ese es el camino, por allí no andaré».

El punto de inflexión fue la «rebelión» de la seccional Centenario que se negó a firmar el apoyo a Figueroa para que elija los candidatos a las legislativas de este año. Los Gutiérrez son muy cercanos a esa conducción y en el oficialismo presumen que «dieron la orden» de no acompañar al gobernador.

La renuncia de Gerardo Gutiérrez y lo que sigue

Gerardo Gutiérrez era uno de los dos representantes del MPN presidiendo comisiones permanentes junto con Daniela Rucci. Asumió en Producción cuando se distribuyeron los lugares, al inicio de la gestión. Es una de las comisiones que el oficialismo suele «ceder» a la oposición al igual que Parlamento Patagónico, que sigue en manos de la legisladora de Rincón de los Sauces.

Su reemplazo ya estaría definido y no necesariamente llegará del mismo bloque. Se formalizará en la primera reunión de la comisión, que podría ser el próximo miércoles.

Gutiérrez no explicó los motivos de su dimisión y tampoco respondió a las consultas de Diario RÍO NEGRO. Según se pudo saber, no fue tanto una decisión sino más bien un pedido que no pudo rechazar.

Los bloques cercanos a Rolando Figueroa leyeron esto como un paso más hacia un camino «sin regreso» para despegarse definitivamente de la anterior gestión.

Sin embargo, el exgobernador Omar Gutiérrez aún conserva el puesto en el directorio de YPF al que accedió por recomendación del propio Figueroa y estará el sábado en la apertura de sesiones. ¿Sigue?