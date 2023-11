Internas y personerías «exprés»: sigue trabada la negociación del Registro de Comunidades mapuche en Neuquén

La negociación entre el gobierno de Neuquén y las comunidades mapuche para crear el Registro Especial de Comunidades permanece trabada por la interna de las organizaciones y la oposición del sector crítico de la Confederación Mapuche a que otorguen cinco nuevas personerías jurídicas de forma «exprés» antes del cambio de gestión.

El miércoles pasado, el fiscal de Estado Raúl Gaitán había convocado a las comunidades a una reunión en la Casa de las Leyes para empezar a debatir el texto, pero el encuentro se frustró. El sector de la Confederación Mapuche que responde al vocero de la zonal Xawnko, Jorge Nahuel, se excusó de participar personalmente y lo hizo vía Zoom, pero las negociaciones no avanzaron.

El dirigente encabeza el reclamo para que el gobierno le otorgue la personería jurídica a las comunidades Winkul Newen, Fvta Xayen, Wiñoy Folil y Newen Kura. Quienes se oponen aseguran que pretenden que el gobernador Omar Gutiérrez firme «decretos exprés» antes de avanzar en la creación del Registro Especial.

Silvia Klaleo, lonco de la comunidad Gelay Ko, ubicada en cercanías de Zapala, aseguró a Diario RÍO NEGRO que la del miércoles fue la quinta suspensión de la reunión convocada por Fiscalía de Estado y le adjudicó el fracaso a la resistencia de la Confederación Mapuche, ya que ratificó que su sector está interesado en discutir el Registro Especial de Comunidades.

«Jorge Nahuel no quiere debatirlo con nosotros, no quiere abrir el juego a las otras comunidades. Nosotros reclamamos que se convoque a las 57 que están reconocidas en la provincia», insistió.

Klaleo afirmó que tienen «una propuesta base» y que les interesa discutir el texto del reglamento, en particular para que las comunidades salgan de la figura de asociaciones sin fines de lucro y porque consideran necesario hacer reformas para «hacer más flexible el sostenimiento administrativo de una comunidad». «Hoy muchas comunidades nos vemos obstaculizadas de presentar proyectos porque no tenemos balances o no podemos pagar a los contadores», planteó.

En paralelo a la discusión del registro, Klaleo ratificó la oposición a que el gobierno firme «decretos exprés» para dar reconocimiento a las cinco comunidades que apoya el sector de Nahuel en la Confederación Mapuche.

«En la zona centro, en el norte o en Huliches no hay ningún pedido de registro de nuevas comunidades. Todas están en la Confluencia, donde se asientan los yacimientos. Antes había dos o tres: la comunidad Paynemil, Kaxipayiñ y Newen Mapu, la comunidad urbana de Nahuel. Ahora hay 13 o 14″, criticó.

«Una maniobra extorsiva»

La semana pasada, la comunidad Gelay Ko junto con Lonko Purrán, Paynemil, Curruhuinca, Vera, Linares, Antipan, Calfucurá, Painefilu y Zuñiga emitieron un duro comunicado en el que calificaron esta pretensión como «una maniobra extorsiva y fraudulenta que se pretende cerrar antes del 10 de diciembre».

Insisten en que estas nuevas comunidades responden «a intereses personales, individualistas y que persiguen el lucro económico con la industria hidrocarburifica en la provincia del Neuquén».

Klaleo, quien mantiene desde hace muchos años la oposición al liderazgo de Nahuel, apoyó la candidatura de Rolando Figueroa en las elecciones provinciales de abril, pero aclaró que el gobernador electo «ha sido bastante reservado en tomar definiciones porque aún gobierna el MPN».

«Cuando asuma seguramente vamos a abordar estas situaciones, pero no hay ningún acuerdo», afirmó.