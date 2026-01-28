Intervención del Puerto de Ushuaia: Gustavo Melella va a la Justicia y denuncia un atropello federal

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció una acción judicial para frenar la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. El mandatario apuntó contra el Gobierno nacional y habló de pérdida de recursos. Además puso en duda los verdaderos motivos detrás de la medida adoptada por la administración de Javier Milei.

Reclamo judicial y cuestionamientos al Gobierno nacional por el puerto

Melella sostuvo que la Provincia avanzó con una presentación judicial ante la Justicia Federal para frenar la intervención. “Vamos a la Justicia Federal porque lo que hicieron es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo”, afirmó el mandatario fueguino.

El gobernador aseguró que no existen irregularidades en la administración del puerto y negó cualquier mal manejo de fondos. “No hay malversación ni desvío de fondos. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado”, señaló Melella.

El gobernador anunció una acción judicial ante la Justicia Federal por la medida adoptada por el Gobierno nacional. Foto: gentileza.

Las declaraciones se conocieron luego de que el Gobierno de Tierra del Fuego difundiera un comunicado oficial el jueves pasado. Según informó la Provincia, la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación carece de fundamentos objetivos y presenta contradicciones administrativas.

En el documento oficial, el Gobierno fueguino advirtió que el propio acto administrativo “inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación”, lo que calificó como una medida sin sustento constitucional.

Funcionamiento del Puerto de Ushuaia y dudas sobre los motivos reales

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el Puerto de Ushuaia funciona con normalidad y atraviesa una temporada récord. Según detallaron, se esperan más de 525 recaladas de cruceros y buques, con un movimiento superior a 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes en pocas semanas.

El Gobierno de Tierra del Fuego indicó que en los últimos años se realizaron obras de infraestructura, como la extensión de 104 metros del muelle, que permitió duplicar la capacidad operativa. También destacaron la confianza comercial de operadores internacionales que utilizan la terminal.

Melella cuestionó la falta de explicaciones por parte del Gobierno nacional y planteó dudas sobre los verdaderos intereses detrás de la intervención. “No encuentro una explicación razonable, no encuentro una cuestión legal en la intervención del puerto”, afirmó el gobernador.

El mandatario fueguino también expresó preocupación por el contexto geopolítico y mencionó el arribo de un avión oficial norteamericano sin información previa. “La falta de claridad en los argumentos y el hermetismo del Gobierno nacional lo único que generan son más sospechas”, sostuvo.