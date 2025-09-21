«Invap es un modelo», dijo Weretilneck ante la comitiva de la Embajada de Estados Unidos

La comitiva de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en Invap junto al gobernador Weretilneck. Foto: Gentileza

El gobernador Alberto Weretilneck recibió en Bariloche a la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Heidi Gómez Rápalo, y parte de su equipo, quienes visitaron la sede de Invap, la empresa rionegrina que fue valorada como «un modelo» nacional.

La comitiva de la embajada norteamericana se reunió con empresarios de Bariloche y también con el gobernador, que viajó a la cordillera para este encuentro, además de combinar su visita con actividades vinculadas a la campaña electoral, junto al legislador y candidato a senador Facundo López.

Weretilneck fue el anfitrión de la Encargada de Negocios de la Embajada en una recorrida por Invap (junto al subgerente General de Estrategia de Invap, Ignacio Grossi; el subgerente General de Operaciones, Gabriel Absi; entre otros integrantes de la Gerencia General y responsables de distintas áreas de la empresa) que se concretó este sábado y reiteró el «orgullo que representa para la Provincia y el país contar con una empresa estatal de referencia internacional en tecnología nuclear, espacial y de defensa».

Dijo que Invap «es un modelo de lo que Argentina puede construir cuando se combina una conducción clara, autonomía en las decisiones y una fuerte apuesta al conocimiento”, según difundió el Gobierno tras la recorrida de la comitiva.

La comitiva de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en Invap junto al gobernador Weretilneck. Foto: Gentileza

También el mandatario puso en valor el componente estatal de la empresa, que actualmente es una sociedad anónima pero pertenece a la Provincia de Río Negro: “Invap es una prueba de que cuando se respeta la institucionalidad y se preserva la autonomía de las decisiones técnicas, se logran proyectos que trascienden gobiernos y generaciones”, afirmó Weretilneck.

En la visita oficial -de la que también participó el intendente de Bariloche, Walter Cortés- se presentaron los principales proyectos de innovación en curso y las oportunidades de cooperación bilateral. Invap mantiene vínculos con empresas y agencias de Estados Unidos, con las que ha desarrollado trabajos conjuntos, entre ellos varios lanzamientos de satélites.

Hoy visité @invapargentina junto a la delegación de congresistas encabezada por el Representante Vern Buchanan. Fue una gran oportunidad para conversar sobre cómo profundizar la colaboración científica y tecnológica entre nuestros países en áreas clave como la energía nuclear… pic.twitter.com/0Ae7cvQHyT — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) September 20, 2025

La Encargada de Negocios, Gómez Rápalo, destacó que “la cooperación entre Estados Unidos y la Argentina se refleja en cada uno de estos encuentros, desde la innovación tecnológica hasta el compromiso con la protección de nuestros recursos naturales”.

También al ejecutiva en redes sociales, con una foto con el gobernador, hizo referencia a su visita a Bariloche destacando las «bellezas de la provincia» y la «calidez de su gente».

Además en otros posteos difundidos por la embajada repasó sus actividades con un encuentro con exbecarios de Bariloche que estuvieron en Estados Unidos en procesos de formación; un recorrido por el Instituto Balseiro; una reunión con la delegación de congresistas del House Democracy Partnership encabezada por el Chairman Vern Buchanan; su visita a Invap; una reunión con empresarios locales y encuentro con brigadistas de incendios forestales de Parques Nacionales.