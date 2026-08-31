Ipross habilitó nuevos trámites online: qué gestiones ya se pueden hacer sin ir a una delegación

El Ipross puso en funcionamiento su nuevo Portal de Autogestión, una herramienta que busca modificar la forma en que sus afiliados realizan determinadas gestiones. Desde ahora, algunos trámites que requerían concurrir a una delegación, presentar documentación en papel y ajustarse a un horario de atención pueden iniciarse de manera online, desde cualquier localidad de Río Negro.

El sistema permite completar formularios guiados, adjuntar la documentación requerida en formato digital y realizar las declaraciones correspondientes en línea. Una vez presentada la solicitud, el afiliado recibe un número de trámite que le permite consultar su estado e historial.

La herramienta incorpora además un sistema de seguimiento y notificaciones. De esta manera, el afiliado puede recibir avisos cuando sea necesario presentar documentación adicional o cuando la gestión haya sido resuelta.

Qué trámites ya se pueden iniciar online

Actualmente, el Portal de Autogestión permite iniciar tres tipos de gestiones:

Gestión de familiar a cargo , para distintos casos vinculados con la afiliación.

, para distintos casos vinculados con la afiliación. Renovación de afiliación de hijo o hija estudiante.

Carta de presentación para afiliado en tránsito.

La documentación se presenta de manera digital y queda sujeta a la revisión del organismo. La carga de los archivos no implica la aprobación automática: cada solicitud es analizada de acuerdo con los requisitos establecidos.

Qué información se puede consultar

Además de los trámites, el nuevo portal concentra información y servicios vinculados con la cobertura de la obra social.

Entre las opciones disponibles se encuentran la credencial digital, información sobre cobertura y grupo familiar, atenciones y recetas, cartilla de prestadores y un buscador que permite localizar profesionales por nombre, especialidad, matrícula o localidad.

También se puede consultar el nomenclador de prácticas, información sobre programas de salud y datos relacionados con coberturas y servicios.

El acceso se realiza desde el sitio web institucional del Ipross con el mismo usuario y contraseña que se utilizan en la App Ipross. La plataforma puede utilizarse desde una computadora, celular o tablet con conexión a internet.

Ya hay más de 40.000 usuarios de la app

La incorporación del portal se suma a los canales digitales que ya utiliza el organismo. Según informó el Ipross, 40.801 personas ya están registradas en la App Ipross, disponible para dispositivos iOS y Android.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es continuar fortaleciendo tanto la aplicación como el nuevo portal y ampliar progresivamente las posibilidades de gestión.

«Queremos que nuestros sistemas se adapten a nuestros afiliados y no que nuestros afiliados tengan que adaptarse al sistema. Queremos una obra social que simplifique los trámites y que dé respuesta en tiempo a las solicitudes de nuestros afiliados, la tecnología es fundamental y debe estar puesta al servicio de nuestros afiliados», señaló la presidenta del Ipross, Ivana Porro.

Qué trámites sumará el Ipross

El organismo anticipó que la digitalización continuará con la incorporación de nuevas gestiones.

En la App Ipross está previsto sumar próximamente un botón de pago de coseguros, para que los afiliados puedan realizar ese pago directamente desde la aplicación.

En tanto, al Portal de Autogestión se incorporarán trámites que actualmente requieren presentarse en una delegación, entre ellos la solicitud de material quirúrgico y prótesis.

También están en desarrollo sistemas vinculados con la solicitud de medicamentos y las derivaciones, con el objetivo de ordenar y agilizar los procesos relacionados con las prestaciones.

Desde el Ipross plantearon que la intención es avanzar hacia un ecosistema digital en el que las distintas herramientas puedan integrarse progresivamente y evitar que los afiliados deban resolver cada necesidad en sistemas separados.

La atención presencial continuará

El avance de los trámites digitales no implica eliminar la atención presencial. Desde el Ipross remarcaron que el canal online se suma y no reemplaza la atención que se brinda en las delegaciones de la provincia.

El organismo señaló que también se contempla la situación de quienes tienen dificultades para utilizar herramientas digitales, por lo que se trabaja con formularios guiados, validaciones y lenguaje claro.

La intención es que cada afiliado pueda elegir cómo vincularse con la obra social, de acuerdo con sus posibilidades y preferencias.

Porro sostuvo que la digitalización también permitirá al organismo conocer cuánto demora cada gestión, detectar dificultades y trabajar sobre información concreta para mejorar los procesos.

«La digitalización no es un fin en sí mismo. Es el medio, es el camino que estamos utilizando para lograr el objetivo planteado. En definitiva, estamos trabajando para tener una obra social con más acceso y con menos trámites, por lo cual la tecnología es el instrumento y la cercanía con las personas es el objetivo», afirmó.