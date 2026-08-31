Ni Parma ni Napoli, el Changuito Zeballos deja Boca para jugar en Monza

El pase de Exequiel Zeballos tuvo un giro inesperado en las últimas horas, pero esta vez la negociación se resolvió rápido. El Changuito dejará Boca y jugará en el Monza de Italia. De esta manera, quedaron sin efecto las charlas con Parma y anteriormete con Napoli.

Hasta el domingo, todo parecía indicar que el futuro de Zeballos estaba en el equipo «lechero». Sin embargo, apareció Monza y se quedó con la ficha del delantero de 24 años.

“El equipo de la Serie A, AC Monza llega a un acuerdo verbal para fichar a Exequiel Zeballos del Boca Juniors, ¡Here we go! Monza pagará una tarifa de traspaso de 4 millones de euros más una cláusula de venta del 40% para Boca Juniors, aceptada por el presidente Riquelme esta noche. Zeballos, listo para someterse a pruebas médicas en Monza”, informó Fabrizio Romano, periodista y referencia a la hora de hablar del mercados de pase.

El Changuito terminaba su contrato con Boca en diciembre. Un hecho vital para entender las sumas acordadas con Monza alrededor de su transferencia rumbo al fútbol italiano. La mejor noticia para los Xeneizes pasa por sostener el 40% ante una futura venta.

Los números del Changuito en Boca

Zeballos dejará Boca tras 140 partidos, con 16 goles y 16 asistencias. Si de títulos se trata, ganó dos ediciones de la Copa de la Liga, una Copa Argentina, un título de Primera División y la Supercopa Argentina 2022.