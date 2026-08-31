Mhoni Vidente: los cinco signos que cierran agosto con un giro de suerte y dinero este lunes 31

El universo vuelve a mover sus fichas y la energía astral promete no dar tregua en el arranque de la semana. Con la última hoja del calendario a punto de caer, los astros imponen una pausa obligada para barajar, dar de nuevo y sacudirse de encima lo que ya no suma.

Las cartas de la célebre Mhoni Vidente ya hablaron y anticipan un cierre de mes bisagra, donde la clave estará en afinar la intuición, esquivar los chismes y cazar al vuelo las oportunidades que se abren antes de la llegada de septiembre.

Las cartas astrales imponen reordenamientos en lo financiero, cierres de ciclos afectivos y destrabes laborales para los 12 signos del zodiaco.

Las predicciones de Mhoni Vidente signo por signo