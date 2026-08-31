Mhoni Vidente: los cinco signos que cierran agosto con un giro de suerte y dinero este lunes 31
El último día del mes llega cargado de alineaciones planetarias clave, renovación mental y oportunidades únicas. La famosa astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones y las cartas del tarot para este lunes 31 de agosto, marcando las pautas para despedir el mes con estabilidad económica y encarar septiembre con el pie derecho.
El universo vuelve a mover sus fichas y la energía astral promete no dar tregua en el arranque de la semana. Con la última hoja del calendario a punto de caer, los astros imponen una pausa obligada para barajar, dar de nuevo y sacudirse de encima lo que ya no suma.
Las cartas de la célebre Mhoni Vidente ya hablaron y anticipan un cierre de mes bisagra, donde la clave estará en afinar la intuición, esquivar los chismes y cazar al vuelo las oportunidades que se abren antes de la llegada de septiembre.
Las cartas astrales imponen reordenamientos en lo financiero, cierres de ciclos afectivos y destrabes laborales para los 12 signos del zodiaco.
Las predicciones de Mhoni Vidente signo por signo
- Aries (El Carruaje): Arranque de semana a pura determinación. Se destraba un proyecto laboral frenado y se traduce en ingresos directos. El consejo: frená la impulsividad en el amor y escuchá a tu pareja.
- Tauro: Lunes clave para sanear las finanzas y saldar deudas antes de que arranque septiembre. En el trabajo, perfil bajo para esquivar chispazos con jefes. La tranquilidad vuelve por el lado del hogar.
- Géminis: Mente a mil, repleta de ideas creativas. Jornada ideal para cerrar acuerdos, firmar papeles o negociar. En el amor: un llamado o mensaje inesperado te cambia la cara.
- Cáncer: Intuición afilada para cazar oportunidades de ingresos extra. Aprendé a poner límites y no te cargues con mochilas emocionales ajenas. Reservate la noche para desconectar.
- Leo (La Fuerza): Liderazgo y magnetismo al tope para sortear cualquier freno en lo profesional. Vas a atraer miradas en lo sentimental, pero alerta roja: no te desbandes con los gastos.
- Virgo (El Sol): Tu temporada de cumpleaños sigue dando dividendos. Cerrás el mes con logros económicos y aplausos en lo laboral. Es el momento justo para renovar imagen y cabeza.
- Libra: Equilibrio y búsqueda de justicia en tus vínculos. Alejate de vibras negativas en tu entorno de trabajo. La buena noticia: se confirma la llegada de una comisión o dinero muy esperado.
- Escorpio: Caso omiso a las dudas y fe ciega a tu instinto para los negocios. En lo afectivo, frená los celos infundados para no arruinar la confianza. Excelente día para enfocar en la salud.
- Sagitario (La Rueda de la Fortuna): Giros favorables en proyectos a mediano plazo. Aparecen sobre la mesa propuestas de viajes y nuevos rumbos profesionales. Abrí la cabeza al cambio.
- Capricornio: Lunes de pura disciplina y estrategia a futuro. Un familiar o socio se acerca en busca de tus consejos. Ordená tu espacio de trabajo para destrabar la energía.
- Acuario (La Templanza): Paciencia de hierro. Evitá responder con el estómago ante imprevistos. En el amor se disipan dudas del pasado y se consolidan vínculos reales. Cierre de mes con paz.
- Piscis: Conexión espiritual y envión de energía. Se abren puertas laborales que te van a dar alivio financiero. Cuidado: protegé tus hábitos de sueño y blindate de envidias ajenas.
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