Cerró Pino Hachado este lunes: el estado de las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy, 31 de agosto
Vialidad Nacional informó el cierre de Pino Hachado este 31 de agosto. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.
Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este lunes 31 de agosto.
Cerró Pino Hachado: los detalles del último parte para cruzar a Chile desde Neuquén
Vialidad informó el cierre preventivo de Pino Hachado, al inicio de la jornada. A traves del parte emitido a las 8, indicaron que se encuentra «intransitable por la acumulación de hielo y nieve». El próximo parte se conocerá a las 10.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 31 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 31/08/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Indicaciones Oficiales
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|CERRADO
|Desde las 12 y durante toda la jornada.
|Habilitado para vehículos livianos y transporte de pasajeros. Calzada mojada con acumulación de hielo y nieve en sectores.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio afectado por barro, heladas matinales y presencia de aguanieve/nieve. Baja adherencia en calzada. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con extrema precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Calzada con acumulación de nieve e hielo en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas. Permitido solo para vehículos menores y 4×4.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre y lacustre). Ripio poceado con barro y parches de hielo por precipitaciones intensas. Portación de cadenas obligatoria y reserva previa confirmada en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad. Sujeto a condiciones de navegabilidad en los lagos.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la intensa acumulación de nieve en alta montaña.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 31 de agosto
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / Río Hermoso)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada con acumulación de hielo y nieve por bajas temperaturas. Uso obligatorio de cadenas. Evitar transitar de noche.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Tramos húmedos por aplicación de salmuera y formación de hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Sectores con barro y hielo en calzada/banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Sin circulación nocturna.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con EXTREMA precaución
|Calzada húmeda, reducción de visibilidad por neblina, posible formación de hielo y posibles desprendimientos de piedras. Se mantiene la portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado únicamente para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin circulación nocturna por barro e hielo en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o de tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con posibles sectores helados en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Operaciones de despeje y mantenimiento continuo. Viento y sectores con hielo en banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre la calzada, baches y banquinas inestables por barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado muy intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación en horario nocturno.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Acumulación de nieve y hielo sobre calzada. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 26
|Caviahue–Copahue /
|Provincial
(Neuquén)
|INTRANSITABLE
|Acumulación de nieve y hielo.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE
|Acumulación de nieve, barro y hielo, en un sector donde además se ejecutan obras de pavimentación y existen desvíos.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE
|Acumulación de nieve.
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