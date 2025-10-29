Javier Milei activa su estrategia política: nuevo encuentro con Macri, pulseada en Diputados y diálogo con gobernadores

Luego de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei empezó a rearmar su estrategia política con el objetivo de forjar nuevas alianzas. En su agenda, el mandatario ya tiene previsto reencontrarse con Mauricio Macri y además, recuperar el diálogo con los gobernadores, sin embargo también se enfrenta a un panorama tenso debido a que aparecieron las primeras diferencias con el PRO dentro del Congreso.

Durante los festejos del domingo, Javier Milei destacó el apoyo del lider de PRO y la relación que mantienen desde que unificaron fuerzas para ganarle al kirchnerismo. El lunes, ambos líderes conversaron por teléfono para profundizar la conversación que habían tenido previamente en las redes sociales.

Esta primera comunicación fue necesaria para planificar luego otra reunión en la Quinta de Olivos, como las que tuvieron previo a los comicios.

Desde el sitio Infobae revelaron que el líder del PRO les reconoció a sus dirigentes más íntimos que quiere que el encuentro se produzca en estos días, cerca del fin de semana, aunque no descartan que pueda realizarse este mismo miércoles.

Tensión en el Congreso y una cumbre clave con gobernadores

Sin embargo, cuando parecía que el mandatario había logrado unificar a las fuerzas para andar sobre un mismo camino, surgió un conflicto inesperado en Diputados que pone en riesgo el futuro de los aliados. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, está molesto con el presidente del recinto, Martín Menem, porque entiende que minimiza la influencia del partido de Macri y en vista de esto, está analizado los pasos a seguir.

Se estima que esta tensión, podría quebrar los vínculos entre el PRO y La Libertad Avanza, sobre todo dentro del recinto donde para el oficialismo es necesario sumar voluntades para avanzar o frenar los proyectos que se traten. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el diálogo entre los dirigentes de las dos bancadas, actualmente se encuentra interrumpido y los legisladores del PRO amenazan con enfrentar a Menem.

Mientras esto sucede en el Congreso, Javier Milei empezó a mostrar más intenciones de recuperar el diálogo con las provincias. Hace tiempo dejó en evidencia sus intenciones de negociar y en su discurso ganador del domingo lo confirmó cuando convocó a otros espacios a llegar a acuerdos. «Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo», exclamó en el búnker de La Libertad Avanza.

Es así que en su agenda terminó programando un encuentro real que se realizará el jueves a las 17 en la Casa Rosada. Si bien aún no se confirmó quienes irán, se supo que al menos 15 mandatarios provinciales fueron invitados.