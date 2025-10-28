Javier Milei recibirá a los gobernadores este jueves en Casa Rosada para abrir la negociación de reformas

A solo días de haber ganado las elecciones, el presidente Javier Milei se prepara para dar el primer paso en su agenda de reformas. Este jueves recibirá en Casa Rosada a un grupo de entre 15 y 17 gobernadores, con el objetivo de abrir el diálogo político que permita avanzar en los cambios que pretende llevar al Congreso.

El encuentro, previsto para las 17, contará además con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis «Toto» Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán. Según trascendió, el principal foco será el diseño de las reformas laboral y tributaria, que el Gobierno busca enviar al Parlamento durante los primeros meses de 2026, informó Infobae.

Entre los mandatarios convocados figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). También estaba invitado Alfredo Cornejo (Mendoza), quien no podrá asistir por un viaje programado, aunque enviará a su vice, Hebe Casado. En tanto, Ignacio «Nacho» Torres (Chubut) podría sumarse tras una reunión prevista con Caputo en el Palacio de Hacienda.

Durante su discurso tras el triunfo electoral, Milei ya había anticipado el tono de la convocatoria: «Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo», dijo.

Los detalles de «El Pacto de Mayo»

El Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 junto a casi todos los gobernadores, establece diez compromisos centrales, entre ellos el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma tributaria simplificadora, una reforma laboral moderna, y la explotación plena de los recursos naturales.

El análisis de esos puntos está en manos del Consejo de Mayo, encabezado por Francos y compuesto por referentes políticos, sindicales y empresariales, como Federico Sturzenegger, Carolina Losada, Cristian Ritondo, Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA). El grupo trabaja en un informe final que será presentado el 15 de diciembre.

Con ese documento sobre la mesa, el Gobierno buscará redactar los proyectos de ley para remitirlos al Congreso una vez que asuma su nueva composición, en la que La Libertad Avanza tendrá mayor representación.

Mientras tanto, la Casa Rosada avanza en el llamado a sesiones extraordinarias para diciembre, aunque en principio solo se tratará el Presupuesto 2026, presentado en septiembre. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evalúa incluir otros temas si el Ejecutivo lo dispone.

«Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta», había dicho Milei en su búnker el día de la elección.