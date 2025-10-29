Rolando Figueroa envió otras dos leyes a los diputados: busca autorización para tomar US$300 millones

El gobernador Rolando Figueroa presentó ayer dos proyectos de ley para pedir autorización para tomar nueva deuda por hasta 300 millones de dólares a través de créditos con organismos internacionales. La Legislatura de Neuquén retomará este miércoles su actividad y reunirá a los diputados en sesión luego de tres semanas de parálisis por la campaña electoral. Ambas iniciativas tomarán estado parlamentario, al igual que el aval para el fideicomiso que firmaron nueve petroleras para asfaltar el bypass de Añelo.

La de hoy será la primera sesión después de tres semanas en las que los legisladores se abocaron a la campaña para los comicios nacionales.

Con los resultados en la mano, el gobernador partió ayer hacia Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo, y con el flamante canciller Pablo Quirno. «Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia», dijo sobre el encuentro.

Horas antes, el Ejecutivo envió con su firma dos proyectos de ley que buscarán financiamiento para obras públicas en la provincia.

60 kilómetros de rutas con el BIRF

El primero lo autoriza a realizar una o más operaciones de crédito público con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 150 millones de dólares o su equivalente en otras monedas. Las condiciones del préstamo incluyen un plazo total de 32 años para la cancelación, incluidos los años de gracia que pueden ser hasta siete, y una tasa de interés que se definirá al momento del acuerdo.

Entre los objetivos del crédito está la pavimentación de 60 kilómetros de rutas provinciales en las regiones del Alto Neuquén y Lagos del Sur, así como estudios de preinversión para integración turística y económica binacional, especialmente en rutas y pasos fronterizos.

También apunta a mejorar los destinos y sitios turísticos de la provincia con foco en la provisión de servicios básicos como «energía, agua potable y saneamiento en localidades de dinámico crecimiento

turístico y productivo» en las regiones del Pehuén, Lagos del Sur y Alto Neuquén. Además, se aplicarán parte de los fondos a reforzar el Sistema Provincial de Manejo de Fuego.

Regularización de tierras con el BID

El otro proyecto es para autorizar al gobierno a realizar una o más operaciones de crédito público con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también por 150 millones de dólares y similares condiciones.

En este caso, el financiamiento apuntará la construcción o mejora de redes de infraestructura, la ejecución de obras para el aumento de la oferta de suelo urbanizado y de obras complementarias para reducir brechas de acceso a servicios básicos y urbanos entre municipios de las distintas regiones, se indicó.

También para fondear proyectos de regularización dominial y «aumento de la seguridad en la tenencia de la tierra en barrios populares» y a generar planes, estudios, capacitaciones, herramientas de monitoreo, equipamiento y la incorporación de recursos humanos «para fortalecer capacidades institucionales vinculadas a la gestión y planificación urbana».

El gobierno destacó que ambos préstamos tienen un plazo de gracia superior a los cuatro años, lo que permitirá postergar los vencimientos hasta el momento en que la provincia dé el salto de producción en Vaca Muerta.