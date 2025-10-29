Fallo por YPF: expectativa por la apelación argentina de hoy en el mayor litigio contra un Estado soberano

Este miércoles se hará en Estados Unidos la audiencia de apelación en el juicio por la expropiación de YPF. El país intentará revertir el fallo condenatorio que emitió la jueza Loretta Preska que obliga al pago de US$ 16.000 millones a modo de resarcimiento por la forma en que el Estado argentino estatizó la compañía.

Fallo por YPF: quiénes se presentarán en la audiencia de apelación

Este mediodía en los tribunales, la Argentina, el fondo Burford y la petrolera se presenten ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para defender sus intereses. Según indicó Infobae se trata del mayor ligio en Estados Unidos contra un Estado soberano.

El medio de Buenos Aires señaló que la audiencia de apelación se desarrollará en el sur de Manhattan, y estará a cargo de los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. El procedimiento judicial prevé que tanto Argentina como Burford Capital expongan sus argumentos.

“Intentar inferir la inclinación de un juez a partir de su comportamiento durante la audiencia no es un método confiable”, sostuvo el fondo Burford sobre lo que podría suceder en la jornada de hoy.

El equipo de defensa de Argentina lo integrarán los subprocuradores de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira. Lo harán junto con el estudio Sullivan & Cromwell LLP.

Fallo por YPF: los posibles escenarios de la sentencia

Con Noticias Argentinas

Según se estima la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse durante el primer semestre del año próximo. En ese momento se abren diferentes escenarios.

En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia a la Argentina solo le quedará presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra opción es que reduzca el monto resarcitorio y la más improbable que rechace el fallo de Preska.

Cabe apuntar que en este caso se discutirá la validez de la sentencia y el monto, pero no así la forma en la que se debe pagar.

Preska determinó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa. Pero esta decisión también fue apelada y corre por otro carril dentro de la justicia de los Estados Unidos. Por otra parte, los acreedores ya manifestaron su intención de negociar un acuerdo con la Argentina porque no está dentro de sus opciones tener acciones de la petrolera.

Entre las diferentes aristas que tiene el litigio que ya lleva más de una década recorriendo los tribunales de Estados Unidos aparece la intención de los beneficiarios de buscar activos argentinos en el mundo para activar embargos y poder cobrar su acreencia.

Durante las diferentes instancias Preska llegó a ordenar medidas como la entrega de información sobre mails y comunicaciones telefónicas entre funcionarios argentinos con la intención de buscar vinculaciones con empresas estatales para luego evaluar la posibilidad de embargos.