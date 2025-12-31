Javier Milei apuesta a la política exterior para comenzar el 2026 y relanzar su agenda internacional

Javier Milei ya se prepara para iniciar el 2026 encarando una nueva agenda internacional. Desde el Gobierno anticiparon que el presidente volverá una vez más a Davos y a los Estados Unidos, país que visitó numerosas veces por su fuerte vínculo con Donald Trump. Además, también espera reunir a líderes globales de derecha en Buenos Aires.

La agenda de Javier Milei para el 2026

El primer ítem de su agenda es el viaje que hace cada enero desde que asumió la presidencia a la ciudad de suiza para formar parte del Foro Económico Mundial, donde volverá a brindar un discurso crítico del colectivo.

Una fuente cercana del presidente expresó al sitio Infobae: «Lo hizo en el 2024, lo repitió en el 2025 y muy probablemente lo haga de nuevo ahora y en cada oportunidad que vaya a tener en el futuro, porque es nuestra posición, es nuestra ideología».

El Foro se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus. El lema es «Un espíritu de diálogo» y contará con la asistencia de más de 3 mil líderes de diferentes sectores y países.

Para esta ocasión, los debates se centrarán en cinco desafíos: la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la creación de prosperidad dentro de los límites planetarios.

Javier Milei en su última participación generó polémica al cuestionar los organismos en los que se «promueve la agenda LGBT» y puso de ejemplo el caso de «dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años».

La segunda parada del presidente, por ahora, es Estados Unidos. Según lo revelado, Javier Milei tiene previsto viajar para firmar el acuerdo de libre comercio con ese país una vez que el tratado esté finalizado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó: «Los acuerdos comerciales suelen ser muy laboriosos, llevan mucho tiempo, especialmente en la parte técnica. Entendemos que el canciller, Pablo Quirno, lo tiene como uno de sus principales temas y en cualquier momento vamos a conocer finalmente el texto. No podemos dar precisiones porque no las tenemos y porque, efectivamente, los equipos siguen intercambiando información y cuestiones que hacen a la parte técnica».

El Gobierno quiere que el tratado sea rubricado pronto para que pueda entrar en vigencia cuanto antes, pero para esto están ultimando detalles con el Gobierno norteamericano. Según lo indicado por la administración de Donald Trump, el tratado contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

En tercer lugar, precisamente entre abril y mayo, el mandatario tiene planeado volar hasta Londres para reunirse con dirigentes ingleses de derecha. La información fue confirmada por el mismo presidente en una entrevista con un medio británico en la cual sostuvo que el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas se va a mantener y «no es negociable».

Finalmente el último ítem en la agenda de Javier Milei de cara al 2026 es concretar una cumbra de líderes mundiales de derecha con sede en Buenos Aires. El objetivo es consolidar una alianza estratégica que oficie de contrapeso a los gobiernos populistas, sin embargo aún no se confirmó fecha para tal evento.