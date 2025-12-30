Javier Milei recibirá al viceprimer ministro de Nueva Zelanda y grabará una entrevista: la agenda antes de Año Nuevo

El viceprimer ministro de Nueva Zelanda será una de las últimas reuniones de Javier Milei antes de Año Nuevo. Foto: Gentileza NA.

El presidente Javier Milei recibirá esta tarde al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, para celebrar una de las últimas reuniones en Casa Rosada antes de Año Nuevo.

Seymour es referente de la Association of Consumers and Taxpayers (ACT) y se autodefine como un militante de derecha liberal. El partido que lidera el funcionario neozelandés integra la colación gobernante en Nueva Zelanda junto al Partido Nacional y a New Zealand First.

Qué medidas impulsó David Seymour, el mandatario que se reunirá con Javier Milei

Desde el 31 de mayo, se desempeña como viceprimer ministro e impulsó una medida de reducción de 41 a 20 ministerios al sostener que el equipo estaba “inflado”. Se trata de una política similar a la que implementó el mandatario tras asumir en diciembre de 2023.

La visita sorprendió a varios integrantes del Poder Ejecutivo, dado que el país es un socio competitivo, “no complementario”, pero se enmarca luego de que la aerolínea China Eastern Airlines anunciara en diciembre de 2025 un vuelo por la ruta Shanghai – Buenos Aires, con escala técnica en Auckland.

Del intercambio que se celebrará en el despacho presidencial de Balcarce 50 a las 14, en una de las últimas visitas del libertario a Casa Rosada de este 2025, también participará el canciller, Pablo Quirno.

En las vísperas de fin de año, el mandatario grabará además una entrevista con el conferencista argentino, Andrés Oppenheimer, para el programa “Oppenheimer Presenta”

Noticias Argentinas