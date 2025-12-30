Definiciones antes de fin de año: Manuel Adorni revelará cuáles son las últimas medidas del Gobierno en el 2025

Se termina el año, pero antes el Gobierno de Javier Milei se preparó para dar a conocer las últimas medidas que tomará de cara al 2026. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciará este martes en conferencia de prensa cuáles serán.

Si bien aún faltan horas para saber lo que dirá Adorni, ya se anticipó que su anuncio incluirá cuestiones administrativas, posibles nombramientos y cambios dentro del Estado. Luego de su comunicado, las decisiones se harán efectivas cuando se publiquen en el Boletín Oficial.

Cuáles son las posibles medidas que anunciará Manuel Adorni

Desde el sitio Infobae adelantaron que una de las medidas que se implementarán serán las modificaciones sobre la Agencia Nacional de Migraciones. La misma tendrá un nuevo titular, el exintendente de Tres de Febrero y actual legislador bonaerense, Diego Valenzuela.

Según lo trascendido, Valenzuela será elegido para encabezar el organismo encargado de controlar el ingreso de extranjeros al país como parte de un plan para endurecer los protocolos en las fronteras.

Este martes se informaría sobre este área, la misión, facultades, organigrama y proceso de coordinación con las fuerzas de seguridad que tendrá la agencia para fortalecer la lucha contra los delitos trasnacionales (ejemplo, narcotráfico y trata de personas).

Por otra parte, el jefe de Gabinete también anunciará una reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que se encuentra en dificultades debido a una deuda millonaria que arrastra desde hace años. Una de las medidas que se tomará en ese caso será dividir el organismo en dos para que uno se haga cargo de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el otro, de las Fuerzas Armadas.

Otro de los decretos que Manuel Adorni firmará junto a Javier Milei es la autorización de un aumento de sueldo para los funcionarios con cargos jerárquicos. Desde ministros hasta subsecretarios recibirán por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión. Un funcionario reveló que la suba podría ubicar a los ingresos un «30% por debajo de la inflación» para evitar la salida de cuadros técnicos del Gabinete.

Con información de Infobae