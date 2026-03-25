Polémica en la ONU: Argentina votó en contra de definir a la esclavitud como el «crimen más grave de la historia»
La resolución de la Asamblea General buscaba abordar las consecuencias históricas de la trata transatlántica de personas africanas esclavizadas. La misma solo tuvo tres votos en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina.
La Organización de las Naciones Unidas fue escenario de una votación que generó repercusiones a nivel global, luego de que Argentina rechazara una resolución que proponía declarar la esclavitud africana como el crimen más grave contra la humanidad.
La iniciativa, promovida por países de África y el Caribe, obtuvo un amplio respaldo con 123 votos afirmativos, 52 abstenciones y solo tres votos en contra: Argentina, Estados Unidos e Israel.
El contenido del proyecto
El documento buscaba poner el foco en las consecuencias históricas de la trata transatlántica de personas africanas esclavizadas, además de reforzar los pedidos de memoria, justicia y eventuales reparaciones para las comunidades afectadas.
El texto reconoce la trata y esclavitud de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave”, subrayando dimensiones como la magnitud, la duración, el carácter sistémico y las profundas consecuencias de estos crímenes a lo largo de los siglos. El documento ratifica la persistencia de la discriminación, el trauma y la explotación económica que continúan afectando a africanos y afrodescendientes en distintos continentes.
La decisión argentina generó cuestionamientos y confusión, especialmente en redes sociales, donde algunos interpretaron el voto como un aval a la esclavitud. Sin embargo, desde el ámbito diplomático aclararon que la postura no implica un respaldo a esa práctica, sino diferencias con el contenido de la resolución.
Entre los argumentos expuestos, se destaca el rechazo a establecer una jerarquía entre crímenes de lesa humanidad. Según esta postura, calificar a uno como “el más grave” podría abrir debates complejos en el plano jurídico internacional.
Además, también se señalaron posibles consecuencias legales vinculadas a reclamos de compensación económica, lo que habría influido en la decisión.
La votación, más allá del resultado, volvió a poner en agenda las discusiones sobre memoria histórica, reparación y el alcance de las decisiones que se toman en organismos multilaterales.
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