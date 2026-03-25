Polémica en la ONU: Argentina votó en contra de definir a la esclavitud como el «crimen más grave de la historia»

La Organización de las Naciones Unidas fue escenario de una votación que generó repercusiones a nivel global, luego de que Argentina rechazara una resolución que proponía declarar la esclavitud africana como el crimen más grave contra la humanidad.

La iniciativa, promovida por países de África y el Caribe, obtuvo un amplio respaldo con 123 votos afirmativos, 52 abstenciones y solo tres votos en contra: Argentina, Estados Unidos e Israel.

El contenido del proyecto

El documento buscaba poner el foco en las consecuencias históricas de la trata transatlántica de personas africanas esclavizadas, además de reforzar los pedidos de memoria, justicia y eventuales reparaciones para las comunidades afectadas.

El texto reconoce la trata y esclavitud de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave”, subrayando dimensiones como la magnitud, la duración, el carácter sistémico y las profundas consecuencias de estos crímenes a lo largo de los siglos. El documento ratifica la persistencia de la discriminación, el trauma y la explotación económica que continúan afectando a africanos y afrodescendientes en distintos continentes.

La decisión argentina generó cuestionamientos y confusión, especialmente en redes sociales, donde algunos interpretaron el voto como un aval a la esclavitud. Sin embargo, desde el ámbito diplomático aclararon que la postura no implica un respaldo a esa práctica, sino diferencias con el contenido de la resolución.

Entre los argumentos expuestos, se destaca el rechazo a establecer una jerarquía entre crímenes de lesa humanidad. Según esta postura, calificar a uno como “el más grave” podría abrir debates complejos en el plano jurídico internacional.

Además, también se señalaron posibles consecuencias legales vinculadas a reclamos de compensación económica, lo que habría influido en la decisión.

La votación, más allá del resultado, volvió a poner en agenda las discusiones sobre memoria histórica, reparación y el alcance de las decisiones que se toman en organismos multilaterales.