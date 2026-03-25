Manuel Adorni adquirió un nuevo departamento en Caballito sin vender el que ya tenía

Adorni adquirió un departamento en Caballito sin desprenderse del que ya tenía en Parque Chacabuco.

Manuel Adorni sigue en el centro de la polémica luego de que se conociera la presunta compra de un departamento en Caballito, sin haberse desprendido de otra propiedad que ya poseía en Parque Chacabuco.

La información la dio el mismo funcionario, que en conferencia de prensa aseguró públicamente que “todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado”, en referencia a su situación patrimonial.

Un nuevo inmueble en la mira

Según publicó La Nación, la propiedad estaría ubicada sobre la calle Miró al 500, en una zona residencial de Caballito, y habría sido adquirida en conjunto con su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Sin embargo, este inmueble —al igual que una vivienda en un country— no figuraría en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con los datos difundidos, Adorni y su familia actualmente residirían en este nuevo departamento, dejando de habitar el inmueble de avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, que incluso estaría en venta.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario confirmó que vive en Caballito, aunque evitó dar precisiones sobre la propiedad. Ante las consultas sobre su patrimonio, sostuvo: “Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas”.

También dejó abierta la posibilidad de futuras actualizaciones en su declaración, al señalar que el proceso “se encuentra abierto”.

Otros bienes bajo análisis

La controversia no se limita al departamento. También se puso bajo la lupa una casa en un country en Exaltación de la Cruz, que estaría a nombre de su esposa, así como movimientos patrimoniales recientes.

Según su última declaración jurada, Adorni figura como titular de dos propiedades: una en Parque Chacabuco —compartida con su pareja— y otra en La Plata, esta última obtenida por donación familiar.

Además, en 2024 incorporó a su patrimonio un vehículo Jeep Compass Sport 2021.

El caso suma cuestionamientos en torno a la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos, especialmente luego de que el propio Adorni asegurara que su situación económica no cambió desde su llegada al Gobierno.