Javier Milei atribuyó la inestabilidad del dólar a la oposición y confirmó avances con Estados Unidos

El presidente Javier Milei intentó llevar tranquilidad esta noche frente a la inestabilidad en el tipo de cambio, un escenario que, según él, era previsible. Atribuyó el fenómeno a la oposición «destructiva del kirchnerismo» y a la dinámica propia del calendario. «Hay que pasar este año electoral, que es un infierno», enfatizó.

Javier Milei habló del cepo y los pocos dólares del Banco Central

En una entrevista con Radio Mitre, el jefe de Estado se refirió a la situación de las reservas. Negó que el Gobierno haya «quemado» dólares y afirmó: «Nosotros compramos 25 mil millones de dólares».

El mandatario dijo que la inestabilidad en el tipo de cambio era previsible. “Cuando hicimos la salida del cepo dije que teníamos que limpiar el pasivo del BCRA. El propio Toto Caputo (ministro de Economía) me dijo que le parecía exagerado y yo le dije que no, si pueden hacer daño, van a hacer todo el daño posible», señaló.

Y remarcó: «Hay que armar una muralla sobre la economía para que esta gente no la rompa y le causen daño a los argentinos».

El presidente explicó que, ante la necesidad de afrontar futuros vencimientos de deuda y basándose en la «hipótesis más pesimista» —la de no conseguir financiamiento en los mercados—, su gestión se enfocó en buscar una solución alternativa. En ese contexto, se avanzó en la estrategia de armar un financiamiento con el Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei confía en el pacto de gobernabilidad

El mandatario, sin embargo, aseguró que las gestiones para la gobernabilidad y las reformas avanzan. Indicó que, pese a que la oposición «afín» se ve obligada a «exacerbar diferencias» por la dinámica electoral, el Gobierno está trabajando con las provincias para impulsar las reformas tributaria y laboral que deben encararse el 11 de diciembre.

Además, confirmó que se reunió con el expresidente Mauricio Macri para «construir la base de la gobernabilidad».

Javier Milei comparó a Scott Besset con Lionel Messi: los avances en la negociación con Estados Unidos

En materia de política exterior, confirmó que la administración nacional está cerrando un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, organismo que brindará ayuda económica a la Argentina.

El presidente no escatimó elogios para los funcionarios clave en el exterior, comparando al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Besset, con Lionel Messi y destacó la labor «superlativa» de la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

“Tuvimos el honor de tener el secretario del Tesoro en la Argentina, es una persona que sabe de economía y sabe de mercados. Tiene una comprensión bastante contundente de como funciona la economía integrada. Eso nos permitió avanzar en la charla con Bessent”, comentó.

Sobre las gestiones con Georgieva sostuvo: «Nos ha tocado trabajar con gente muy talentosa, que entiende la naturaleza de los problemas que uno enfrenta. Ella sabe pivotear en la política y la economía».