Javier Milei celebró desde Nueva York la baja de la pobreza en Argentina: «La Libertad Avanza»

Desde Nueva York, el presidente Javier Milei celebró el dato oficial del Indec que muestra una disminución de la pobreza en Argentina. Según el informe, la pobreza cayó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre de 2025 en comparación con el segundo semestre de 2024.

«La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Viva la libertad, carajo!!!», escribió el mandatario en X (antiguo Twitter), poco antes de mantener una reunión bilateral en la ciudad estadounidense con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Desde Nueva York, el vocero presidencial Manuel Adorni también se refirió al tema en sus redes: «Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9%. No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin».

De acuerdo con el Indec, la indigencia mostró también una disminución, de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos en individuos, reflejando un alivio parcial en los sectores más vulnerables del país.

El anuncio llega en un contexto en el que el gobierno busca destacar los resultados económicos de su gestión, mientras Milei continúa sus encuentros internacionales en Nueva York, reforzando su agenda diplomática.

Con información de Noticias Argentinas

La pobreza bajó en el primer semestre de 2025: Indec informó que fue del 31,6%, la menor tasa desde 2018

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el dato de incidencia de la pobreza del primer semestre de 2025 este jueves. Fue del 31,6% en los principales organismos del país, dando una significativa baja desde el 2023 y la menor tasa desde 2018.

El informe titulado «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos» relevó la situación económica de 10,2 millones de hogares y 29,9 millones de personas.

Según precisó el organismo, 9,5 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza (31,6%), entre los cuales 2,1 millones viven en situación de indigencia (6,9%).

«Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 4,5 y 6,5 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,3 p.p. en las personas«, detalló el Indec.

Asimismo, indicaron que se observó una disminución de la pobreza y la indigencia en todas las regiones del país.

En la Patagonia, el 20,3% de los hogares encuestados quedaron por debajo de la línea de la pobreza, mientras que en cuanto a las personas fue del 27%.

En el conglomerado Neuquén-Plottier los hogares bajo la línea de la pobreza son el 21% y en cuanto a las personas el 26%; por otra parte, el conglomerado Viedma-Carmen de Patagones fue del 18,3% y 26,7%, respectivamente.

Con respecto a la capacidad de los hogares para acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos, en promedio se observó que» el ingreso total familiar aumentó 26,3%» comparado con el semestre anterior.

El informe concluyó que las canastas regionales aumentaron en promedio 13,2% (CBA) y 12,3% (CBT) y que «los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior», por lo que ambas tasas (pobreza e indigencia) presentaron una disminución.

«El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $671.492, mientras que la CBT

promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $1.065.691″, precisaron.

En cuanto rangos etarios, la tasa de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 37,0% y 27,7%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 10,8% de las personas se ubicó por debajo de la línea.