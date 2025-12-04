Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias este viernes: qué reformas se debatirán en diciembre

Javier Milei firmará este viernes el decreto que convocará a las sesiones extraordinarias para diciembre. Entre las prioridades del Gobierno, está el Presupuesto 2026, pero también se encuentran todas las reformas libertarias, cuyos debates podrían darse durante el mes de enero.

En el Boletín Oficial, el decreto se hará efectivo el próximo 9 de diciembre, el primer día hábil de la semana.

Según informó Infobae, la estrategia oficial contempla un segundo llamado a extraordinarias durante el mes de enero 2026, ya que las primeras se desarrollarían desde el 10 de diciembre hasta fin de mes, con una suspensión en el medio por las fiestas de fin de año.

Asimismo, si bien aún no se confirmó la lista de proyectos que entrarán al recinto, entre las principales se encuentran: Presupuesto 2026, reforma laboral, tributaria y penal; ley de inocencia fiscal (sacar los dólares del colchón), y la Ley de Glaciares.

Qué se sabe de la reforma laboral

Este lunes, tras una reunión en Casa Rosada, definieron que los proyectos prioritarios para las sesiones extraordinarias de diciembre serán el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, que se tratarán inicialmente en la Cámara de Diputados.

Con respecto al presupuesto, el Gobierno se muestra optimista mientras continúa redactando el texto junto a los gobernadores que tienen la capacidad de incidir en la votación con sus respectivos legisladores.

Por otra parte, permanecen los esfuerzos para impulsar la reforma laboral que están escribiendo el ministro de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el director de ARCA, Juan Pazo.

Desde el medio ya citado adelantaron que entre los principales puntos se encuentran establecer que la Ley de Contrato de Trabajo no se aplicará al empleo público, trabajo agrario, casas particulares, relaciones comerciales regidas por el Código Civil y Comercial ni a servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas.

A su vez, modifica el esquema de vacaciones y ordena la reprogramación de días interrumpidos por enfermedad. También cambia la indemización, que será de un mes por año de servicio con un tope de tres salarios pormedio del convenio y un piso del 67% de la mejor remuneración.

Se aguarda que se genere un punto de conflictividad con los sindicatos. La presidenta del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich, ya anticipó que no convocará a la CGT para definir capítulos.