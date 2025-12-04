Tensión en Diputados: comienza el armado de comisiones claves para el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral

La Cámara de Diputados renovó su composición el miércoles con el juramento de 127 nuevos legisladores, alcanzando una paridad entre las fuerzas políticas. Este proceso da inicio a la configuración de las comisiones parlamentarias, consideradas vitales para la agenda legislativa. Entre los temas prioritarios a debatir figuran el Presupuesto 2025, la Ley de Inocencia Fiscal, la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.



Legisladores de La Libertad Avanza comunicaron a los demás bloques su intención de llevar rápidamente la discusión al recinto. Esta premura podría generar complicaciones, considerando que los nuevos diputados asumen formalmente el 10 de diciembre. Con una semana hábil completa hasta fin de año, descontando el 24 y 31 de diciembre, el armado de comisiones deberá realizarse con celeridad.

La conformación de las comisiones será el punto de mayor controversia, particularmente en el caso de Presupuesto y Hacienda. Este órgano crucial está compuesto por 31 diputados y su integración se definirá mediante el sistema D’Hondt. De acuerdo con este cálculo, La Libertad Avanza y Unión por la Patria obtendrían 12 legisladores cada uno, dejando el resto de los lugares en disputa.

Comisiones en Diputados: la puja por Presupuesto y Hacienda

Los restantes lugares se dirimen entre interbloques como Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica) y la alianza conformada por el PRO, UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y MID. Ambos agrupan a 22 legisladores, compitiendo por el tercer lugar que otorga tres bancas. Un operador parlamentario reconoció que “el que sume un diputado más se lleva una silla más”, lo que intensifica las negociaciones.

Esta situación genera una discusión significativa por dos motivos centrales. Primero, los bloques con menos de cinco diputados no tendrán voto en la comisión, afectando a siete agrupaciones. Además, el presidente de la Cámara, Martín Menem, no estaría de acuerdo con que se cuenten los interbloques, argumentando que “se unen para esto, es muy promiscuo”, según trascendió.