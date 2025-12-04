El Gobierno activa el «operativo extraordinarias»: convoca a jefes de bloque para blindar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

Con el reloj corriendo hacia el inicio de las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada decidió apurar los tiempos. El gobierno de Javier Milei prepara una cumbre inminente con los jefes de bloque aliados en el Congreso para trazar la hoja de ruta del verano: el objetivo no es solo aprobar el Presupuesto 2026, sino garantizar el tratamiento exprés de la reforma laboral y otras leyes clave antes de fin de año.

La estrategia se define en la «mesa política» que comanda la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero la ejecución recaerá en los alfiles legislativos. Martín Menem, fortalecido en Diputados con una primera minoría de 95 bancas, y Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, serán los encargados de «porotear» los votos y aceitar el vínculo con la oposición dialoguista.

El menú legislativo para el verano 2026

La convocatoria, que se concretaría en las próximas horas, busca evitar sorpresas en el recinto. El período de extraordinarias, estipulado entre el 10 y el 31 de diciembre (con posible extensión a febrero), tiene una agenda cargada que la Casa Rosada no quiere dejar al azar:

Presupuesto 2026 : Es la prioridad absoluta para dar señal de gobernabilidad fiscal.

: Es la prioridad absoluta para dar señal de gobernabilidad fiscal. Reforma Laboral : El texto ya estaría finalizado y se encuentra en etapa de revisión técnica («letra chica»).

: El texto ya estaría finalizado y se encuentra en etapa de revisión técnica («letra chica»). Código Penal y Ley de Glaciares: Dos iniciativas que completan el paquete de reformas estructurales.

El rol de los ministros políticos

Para «ablandar» el terreno, el Gobierno desplegó a sus espadas políticas. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya interviene en las negociaciones para alinear a los bloques, mientras que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene el frente abierto con los gobernadores firmantes del «Pacto de Mayo».

La intención del Ejecutivo es clara: aprovechar el envión político para sancionar lo que denominan las «reformas de segunda generación» diseñadas por Javier Milei. La reunión con los jefes de bloque servirá para medir la temperatura real del Congreso y confirmar si los «puentes» con los aliados son lo suficientemente sólidos para un diciembre que promete ser intenso.