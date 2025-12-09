El gobierno de Javier Milei busca un debate exprés para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral 

Tras la presentación del informe final del Consejo de Mayo, el oficialismo pisa el acelerador en el Congreso y busca exhibir logros antes de Navidad, aunque sin éxito garantizado. En Diputados, Martín Menem apunta a aprobar el Presupuesto entre el 17 y el 18 de diciembre para girarlo al Senado y sancionar la ley antes de fin de año. Y en la Cámara alta, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, también busca un debate exprés de la reforma laboral para darle, al menos, media sanción.

Este miércoles entrarán en funciones los 127 diputados y 24 senadores electos en octubre y comenzará el período extraordinario, que se extenderá (según el decreto publicado en el Boletín Oficial) hasta el 30 de diciembre. Por la Navidad y el fin de año, La Libertad Avanza solo dispone de 11 días operativos para concretar su plan, y hasta sus propios aliados legislativos reconocen que será muy difícil de cumplir.

En Diputados, Menem piensa comprimir en una sola semana toda la discusión del Presupuesto. La idea es constituir la comisión homónima y dictaminar entre el lunes 15 y el martes 16, y votar en el recinto el miércoles 17, o a lo sumo el jueves 18. Para eso, se espera que este miércoles el titular de la Cámara firme el decreto con la integración final de la comisión, luego de recibir los nombres que envíen los bloques.

A raíz del crecimiento exponencial de bancas, los libertarios calculan que, con ayuda de unos pocos aliados, llegarán tranquilos a los 25 diputados necesarios para que haya dictamen. En el recinto, necesitan 34 voluntades adicionales para la media sanción, por lo que además de la nueva alianza entre el PRO y la UCR deberán acudir a los distintos espacios de gobernadores, con los que se estuvo reuniendo el ministro del Interior, Diego Santilli.

La Libertad Avanza ya se pone a punto para las extraordinarias. El bloque al mando del cordobés Gabriel Bornoroni recibía este martes al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien impartía una “clase” sobre las reformas que se cocinaron en el Consejo de Mayo y que se enviarán al Congreso de manera inminente. El funcionario arribó cerca de las 19 al Salón Blanco, ubicado en la planta baja del Palacio, y esquivó a la prensa.

Horas antes, varios diputados de la oposición desfilaron por las oficinas de Presidencia de la Cámara: desde el cordobés Carlos Gutiérrez y la santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, hasta la nueva jefa del bloque radical, Pamela Verasay, y Myriam Bregman y Néstor Pitrola del Frente de Izquierda. Algunos fueron por temas administrativos o logísticos; otros, para saber más sobre el apretado calendario de las extraordinarias.

¿Reforma laboral exprés?

En el Senado, la lapicera de la conformación de comisiones la tiene la vicepresidenta Victoria Villarruel, y la mira está puesta en Trabajo y Previsión Social, donde tendrá lugar el debate de la reforma laboral. Una vez que estén los nombres oficializados e ingrese el proyecto, Bullrich activará el debate y, según algunas versiones, asumiría como presidenta del cuerpo.

La idea preliminar de la jefa de la bancada sería dictaminar el proyecto este viernes y votarlo el siguiente viernes 19, ya que el reglamento fija una semana de intervalo entre el dictamen y la votación. De cumplirse el ambicioso objetivo, el debate en Diputados quedaría para febrero de 2026, en una segunda fase de las extraordinarias.

Son varios los puntos de la iniciativa que ya generan polémica, como el fin de la “ultraactividad” de los convenios colectivos (dejarían de renovarse automáticamente cuando pierden vigencia) y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las indemnizaciones por despidos con un aporte empresario del 3% que sería descontado de la contribución al sistema previsional.

Otros de los cambios que recortan o fragmentan el poder de los sindicatos son los convenios por empresa por sobre los convenios por actividad; y la determinación de “servicios esenciales o actividades de importancia trascendental”, que obliga a mantener una dotación mínima de trabajadores en caso de huelga.

Además del Presupuesto y de la modernización laboral, el oficialismo también quiere darle luz verde este año a la ley de “inocencia fiscal” para volcar al sistema ahorros no declarados. Ese proyecto, que está desde junio en la Cámara pero nunca avanzó, se tratará en un plenario de Presupuesto y Legislación Penal (otra de las comisiones que deberá constituirse).

Los restantes puntos de las extraordinarias (la ley que fija como regla el equilibrio fiscal, la reforma penal, la tributaria, y la flexibilización del marco protector de los glaciares) quedarían para el período ordinario 2026. De esos cuatro proyectos, solo el primero tiene estado parlamentario, mientras que se espera que los tres restantes ingresen próximamente.

Corresponsalía Buenos Aires