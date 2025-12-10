El Congreso abre las sesiones extraordinarias con agenda cargada: Presupuesto 2026 y reforma laboral en primer plano

El Congreso abre oficialmente las sesiones extraordinarias con una agenda super cargada de temas que generan tensión entre el oficialismo y la oposición. Para la gestión de Javier Milei el foco está puesto en sancionar su primer presupuesto de cara al 2026 y la reforma o «modernización» laboral.

Este miércoles 10 de diciembre inician oficialmente las sesiones extraordinarias en el Congreso, será en la misma jornada en la que comienzan sus tareas los legisladores electos el pasado 26 de octubre donde obtuvo el triunfo La Libertad Avanza.

Para la segunda etapa de la gestión de Javier Milei habrá un trabajo conjunto en el oficialismo del Congreso ya que los principales referentes de LLA -el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de los libertarios en el Senado, Patricia Bullrich-, trabajarán como «un solo equipo».

La convocatoria a extraordinarias se fijó con fecha desde este miércoles hasta el próximo 30 de diciembre, los proyectos que ingresan son:

Presupuesto 2026

Inocencia Fiscal

Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

Modernización de Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional

Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

De igual manera, el oficialismo decidió priorizar en los trece días hábiles el tratamiento del Presupuesto 2026 el próximo miércoles 17 en la Cámara de Diputados y antes del 30 en el Senado.

El plan del oficialismo es que este 10 de diciembre, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el lunes y martes.

El proyecto de Presupuesto en debate plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85% de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

Respecto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

Con información de Noticias Argentinas