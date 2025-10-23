Javier Milei define el reemplazo del excanciller Gerardo Werthein: tres nombres suenan fuerte y uno es del PRO

El ahora excanciller argentino, Gerardo Werthein, tomó una decisión sorpresiva cuando el miércoles, en pleno cumpleaños del presidente y a días de las elecciones legislativas, presentó su renuncia. Si bien Javier Milei había anticipado cambios en el Gabinete, Werthein se adelantó y su medida obligó al mandatario a barajar nombres para reemplazar su rol en la Cancillería.

Fuentes de la cúpula libertaria aseguraron que Javier Milei ya eligió al nuevo canciller, pero no revelaron el nombre y aseguran que será el mismo presidente quien lo anuncie, aunque se desconoce si será antes del 26 de octubre o después cuando se prevé que comunique los demás cambios dentro del Gabinete.

De acuerdo a lo trascendido, tres nombres resonaron con fuerza para reemplazar el rol de Werthein y uno de ellos es un dirigente del PRO. Este funcionario sería el exsenador Federico Pinedo, quien el martes visitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada y el miércoles habría sido recibido por el jefe de Estado en Olivos.

El segundo nombre que circuló es el del actual secretario general y de Relaciones Internacionales de la ciudad de Buenos Aires, Fulvio Pompeo. Aseguran que ya fue consultado sobre la posibilidad de su llegada al Palacio San Martín por algunas figuras de su entorno, pero aún no tuvo ninguna propuesta formal.

También apareció en la lista Alejandro Oxenford quien fue el reemplazo de Werthein en la embajada argentina en los Estados Unidos cuando su antecesor se transformó en ministro. El embajador llevó adelante varias gestiones con la Casa Blanca y recientemente estuvo en el encuentro que Javier Milei tuvo con Donald Trump.

Con información de Infobae

Cambios en el Gabinete: el anuncio de Javier Milei

El mandatario prometió en una entrevista con la TV Pública «reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación», en cumplimiento de su «contrato con la población» con los argentinos.

«El día 26, a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos», precisó Milei.

Esta reestructuración no solo responderá a las eventuales salidas de funcionarios que asumirán compromisos legislativos, sino también a una «minuciosa evaluación de cada área» sujeta al plebiscito de gestión de las elecciones de medio término y a las tensiones internas que atraviesan al equipo.