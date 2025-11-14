Javier Milei desmintió que las reformas incluyan eliminar el monotributo: «Los medios son enemigos»

Las reformas que impulsará el gobierno de Javier Milei en el Congreso son el centro de la escena política tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Sin embargo, todavía no hay precisiones del contenido de los proyectos y, entre los borradores trascendidos, se filtró uno que aseguraba la eliminación del monotributo. El presidente desmintió esta versión y apuntó directamente contra el periodismo: «Los medios son enemigos».

“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, dijo en contacto con el canal de streaming Neura de Alejandro Fantino.

En este sentido, atribuyó que lo que trascendió fueron “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas” que trascendieron «para generar ruido».

“Con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran”, añadió.

En este sentido, dijo que él es «la principal fuente de información», insistió en que su gestión eliminó la pauta publicitaria en los medios de comunicación y concluyó que son «enemigos del Gobierno».

Adorni también desmintió la eliminación del monotributo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada y se refirió también a la supuesta eliminación del monotributo.

“Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”, advirtió.

Con información de Noticias Argentinas.