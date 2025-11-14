Cruce por la reforma laboral: el Gobierno negó cambios para el empleo público y acusó a Aguiar de convocar un paro «sin leer»

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada y habló sobre la reforma laboral, una medida que intenta impulsar el Gobierno y es muy criticada por distintos sectores. El funcionario en esta oportunidad se refirió a la medida de paro convocada por ATE y negó las acusaciones que hizo el gremialista, Rodolfo Aguiar sobre la reforma.

La declaración de Adorni sobre Aguiar

Durante la conferencia de este viernes, el nuevo jefe de Gabinete apuntó contra el dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, y aseguró que la reforma laboral no va a modificar la Ley de Empleo Pública tal como lo expresó el gremialista en su convocatoria a paro.

«Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley», remarcó Adorni.

El funcionario resaltó que los dichos del gremio buscan desestabilizar al Gobierno y recordó los dichos de Aguiar: «De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello», arremetió.

«Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del presidente Javier Milei», resaltó y luego agregó sobre los dichos respecto a la reforma laboral: «Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa».

Por último intentó calmar el debate laboral y tributario, e hizo foco en el monotributo: «Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son».

Con información de Noticias Argentinas