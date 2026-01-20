Javier Milei en Suiza: encuentros con empresarios, Foro de Davos y entrevistas, los detalles de la agenda presidencial

Javier Milei salió el lunes por la noche rumbo a Zurich, Suiza, y se espera que aterrice este martes por la tarde. El mandatario viajó para cumplir con una extensa agenda de actividades que incluye su disertación en el Foro Económico de Davos y encuentros con banqueros y empresarios.

Desde el Ejecutivo adelantaron además que Milei se reunirá con el titular del Consejo de Acción Empresarial, Maurice Ostro.

Los detalles de la agenda de Javier Milei en Suiza

El mandatario viajó acompañado de los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno; y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La delegación partió a las 21 del lunes con planes de aterrizar a las 15.30 de este martes para luego, a las 21, reunirse con el emprendedor británico Maurice Ostro. Se trata del titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente de Consejo de Cristianos y Judíos.

La agenda presidencial de Javier Milei continúa el miércoles 21 de enero de la siguiente manera:

10:05 hs (Suiz) – 06:05 hs (Arg): Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

10:15 hs (Suiz) – 06:15 hs (Arg): Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

11:30 hs (Suiz) – 07:30 hs (Arg): Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales

15:30 hs (Suiz) – 11:30 hs (Arg): Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

15:45 hs (Suiz) – 11:45 hs (Arg): Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

El jueves a las 11:05 hs (suiz) – 07:05 hs (Arg), el mandatario dará su primera entrevista con la agencia de noticias Bloomberg y luego seguirá con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 en la Argentina), Javier Milei y su comitiva emprenderán el viaje de regreso a la Argentina. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.